Elk jaar tot twaalf miljoen ton afval extra in Noordzee. Zo wil de regering het probleem oplossen

11u08

Bron: VTM NIEUWS 0 PHOTO NEWS Milieu De vervuiling door plastic in de Noordzee wordt elk jaar groter. Per jaar komt er tot twaalf miljoen ton afval bij. De ministerraad keurt straks een actieplan goed om het probleem aan te pakken, schrijft VTM NIEUWS. "Iedereen moet zijn knop omdraaien. Onze Noordzee mag geen soep van plastic worden", klinkt het bij staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld), die het actieplan opstelde.

Als er niet dringend iets ­gebeurt aan de vervuiling op zee, dan drijft straks meer afval in het water dan er vissen zijn. Vooral via de rivieren komt het in zee terecht. Boosdoeners zijn plastic verpakkingen, zakjes, visnetten, maar ook kleine plasticdeeltjes die in tandpasta, zeep of cosmetica zitten en vezels van onze synthetische kleren. Een actieplan van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) moet het tij keren.

"We gaan op internationaal niveau afspraken maken om bepaalde types plastic te bannen, maar ook in eigen land nemen we actie om onze vissers op pad te sturen om afval uit de zee te halen, aan land te brengen en te verwerken", aldus De Backer aan VTM NIEUWS. "Ook met bedrijven gaan we akkoorden sluiten om ervoor te zorgen dat zij meer investeren en dus minder afval in ons milieu terecht doen komen.”

Tikkende tijdbom

"We kunnen alleen maar vermijden dat het afval in het ­water terechtkomt", zegt professor Colin Janssen (UGent) in Het Nieuwsblad. Hij hielp samen met een team van wetenschappers mee aan het actieplan. Volgens de professor is het 5 voor 12. "De Noordzee is een tikkende tijdbom, maar we weten niet wanneer die gaat ontploffen. Het heeft gevolgen voor het ecosysteem én op lange termijn ook voor onze gezondheid. Ik ben hier zeer bezorgd over."

Boodschap van zowel professor Janssen als De Backer: iedereen moet nu de knop omdraaien. De Backer stelde als eerste verantwoordelijke beleidsmaker een actieplan op voor alle niveaus. Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

- De overheid gaat minder wegwerpproducten gebruiken

- Er komen akkoorden met ­onder andere de cosmeticasector om minder of geen­microplastics te gebruiken

- De regering gaat internationaal ijveren voor een verbod op microplastics

- Plan om synthetische vis­netten te vervangen door ­afbreekbare netten. Door de invoering van statiegeld kan vermeden worden dat ze in het water achterblijven

- Er komen tegen 2021 alternatieven voor het vislood dat amateurvissers gebruiken

- De Backer pleit voor een ­lozingsverbod op paraffine, een schadelijk onderdeel van ruwe olie

- Er wordt bekeken of het afval van gefilterde bagger of zand naar land kan worden ­gebracht

- Uitbreiding van het project om via grote afvalzakken op schepen afval op land te brengen

- Systematische opkuis van zeewrakken

- Opruimacties op strand

- Meer controles op zee tegen sluikstorten en overtredingen

- Iedereen die actief is op zee, moet een afvalbeheersplan opstellen