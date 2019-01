Elektrisch varen, zeilen of een atoomboot: hoe kan de commerciële zeevaart minder CO2 uitstoten? Gerard Reijn

03 januari 2019

14u53

Bron: de Volkskrant 0 Milieu De commerciële zeevaart blaast meer CO 2 de lucht in dan de complete luchtvaartsector, zo'n 890 miljoen ton per jaar. Dat moet stukken minder. In 2050 zelfs CO 2 -neutraal. Maar hoe?

De grootste rederij ter wereld, Maersk uit Denemarken, wil in 2050 koolstofneutraal de wereldzeeën bevaren. 2050 lijkt ver weg, maar voor een rederij is het dat niet. De gemiddelde leeftijd van de schepen van Maersk is 9 jaar, en dat betekent dat de schepen rond 18 jaar lang dienst doen.

De afgelopen tien jaar is Maersk er al in geslaagd de uitstoot per vervoerde container te verminderen met 47 procent. Maar dat is nog niets vergeleken bij wat komen moet: vanaf 2030 kan het bedrijf zich niet meer permitteren om nog schepen aan te schaffen die varen op diesel, stookolie of andere fossiele brandstoffen. Voor de hele zeevaart is de uitstoot van broeikasgas een probleem. Op dit moment blaast de handelsvloot rond 890 miljoen ton CO 2 de lucht in. Dat is 2,5 procent van de mondiale uitstoot, nog iets meer dan de luchtvaart. Dat zal drastisch omlaag moeten, gezien de klimaatdoelen.

Maar wat dan? Roeien is geen optie. Elektrisch varen? Zeilen?

