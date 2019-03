Elektriciteit even gratis dit weekend: “Komt meer en meer voor” jv

17 maart 2019

12u42

Bron: belga 38 Milieu Veel wind en zes van de zeven kerncentrales die draaien, zorgen vandaag voor negatieve stroomprijzen. Grote verbruikers worden met andere woorden betaald om elektriciteit af te nemen.

Afgelopen najaar draaide ons land op amper één kerncentrale. Gevolg: de stroomprijzen piekten, met prijzen tot 500 euro per megawattuur in november. Maar vandaag is er een heel ander beeld te zien. Stroom wordt op de groothandelsmarkt verhandeld aan 13 euro per megawattuur, met zelfs enkele uren van negatieve stroomprijzen, tot - 5 euro per megawattuur. Grote afnemers zoals chemische bedrijven worden dan betaald om stroom te verbruiken.

De reden is een combinatie van weinig vraag en veel aanbod. Het is al dagen fors aan het waaien en zes van de zeven kerncentrales leveren elektriciteit. Dat onevenwicht op de markt zorgt voor negatieve prijzen. "Het komt meer en meer voor, tot dertig dagen per jaar op dit ogenblik", legt energie-ondernemer André Jurres uit. "Zowel kernenergie als windturbines zijn niet flexibel. Kerncentrales kosten te veel om ze af te zetten", aldus de oprichter van Essent en NPG Energy, vandaag CEO van Volt Energy.

Slechte zaak

Negatieve stroomprijzen zijn een slechte zaak, aldus de energiespecialist. "Het toont aan dat de markt niet in evenwicht is, dat het systeem in elkaar aan het vallen is". Toch is er ook een goede kant aan de zaak. "Voor de overheid en de sector is dit een signaal dat er nood is aan andere oplossingen. We hebben flexibele centrales nodig, in een overgangsfase gascentrales".

Jurres ziet heil in de grootschalige productie van waterstof. Windenergie kan daarbij een belangrijke rol spelen. En hij ziet veel voordelen in een samenwerking met Nederland, zowel bij de bouw van windmolenparken in de Noordzee als de productie van waterstof.

“Sluit Doel 1 en 2"

Volgens Chris Derde, oprichter van Wase Wind, betekenen de negatieve prijzen op de day ahead markt niet dat er een onevenwicht is op de markt. Volgens Derde zijn de negatieve prijzen op die day ahead markt vooral een gevolg van de heropstart van Doel 1, in combinatie met veel wind. Windproductie die in de loop van de dag overigens zal afnemen. “Het is voor de uitbaters van de kerncentrales duurder om de centrales uit te schakelen. Dus laten ze ze draaien, en betalen ze verbruikers om de stroom af te nemen”. Pas na 5 à 6 uur negatieve stroomprijzen zou het meer rendabel zijn om een kerncentrale uit te schakelen.

De oprichter van Wase Wind vindt het dan ook een verkeerde beslissing van de regering om Doel 1 en 2 langer open te houden. “Sluit Doel 1 en 2. Deze winter is bewezen dat we wel degelijk zonder kunnen”. Derde bepleit om het geld dat nodig is voor de levensduurverlenging van beide centrales te investeren in nieuwe capaciteit.

Negatieve stroomprijzen zijn volgens Derde wel vrij zeldzaam. De laatste maal dateert van mei 2018, dus zowat tien maanden geleden.