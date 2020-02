Eindelijk reden voor optimisme: wereldwijde CO2-uitstoot door energieproductie afgevlakt LH

Bron: Reuters 0 Milieu D e wereldwijde CO2-uitstoot door de productie van energie is in 2019 afgevlakt, ondanks het feit dat de wereldeconomie gegroeid is. Dat meldt het Internationale Energieagentschap (IEA) op basis van nieuwe data. Economische groei heeft normaal een grotere uitstoot tot gevolg.

De energiegerelateerde uitstoot kwam vorig jaar - net als in 2018 - uit op 33 gigaton, terwijl de wereldeconomie in het afgelopen jaar groeide met 2,9 procent. Zachter weer in verschillende landen en een kleinere economische groei in enkele opkomende markten zijn volgens het IEA factoren die meespelen.

Maar volgens het IEA komt de afvlakking vooral door een toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen als zon- en windenergie in de geavanceerde economieën (waaronder de Europese Unie, Japan en de VS), waar de uitstoot door energieproductie daalde tot het niveau van eind jaren tachtig.

Ook de overstap van steenkool naar aardgas en meer kernenergie helpt de volgens het IEA uitstoot binnen de perken te houden.

Het IEA blijft wel voorzichtig want de uitstoot in de rest van de wereld nam met bijna 400 miljoen ton toe in 2019. 80 procent van die groei is afkomstig uit Aziatische landen waar kolencentrales belangrijk blijven.

“We moeten hard werken om ervoor te zorgen dat 2019 wordt herinnerd als de laatste piek in de wereldwijde emissies, en niet als een pauze van de groei”, reageerde Fatih Birol, de uitvoerend directeur van het IEA, op de cijfers.