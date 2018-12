Eerste ‘plastic-vrije’ vlucht in decennia succesvol geland IB

28 december 2018

00u02

Bron: CTV News Canada, Twitter 0 Milieu Gisterenavond is in Lissabon de eerste ‘plastic-vrije’ vlucht ter wereld vertrokken met bestemming Natal in Brazilië. Luchtvaartmaatschappij Hi Fly wil tegen eind volgend jaar haar hele vloot ‘plasticvrij’ gemaakt hebben.

Daarmee bedoelt de maatschappij dat ze het gebruik van single use plastics, ofwel plastic voor eenmalig gebruik, volledig wil elimineren. De luchtvaart is namelijk een grootverbruiker van single use plastics: op elke vlucht krijgt vrijwel elke passagier eten en drinken aangeboden in plastic bordjes, bekertjes en verpakkingen, die na eenmalig gebruik worden weggegooid.

Aan die verspillende praktijk wil Hi Fly een einde maken. De vlucht van Lissabon naar Natal is de eerste in een reeks van vier testvluchten die geen enkel single use plastic item aan boord had. In plaats van plastic borden, bekers en bestek werd gebruik gemaakt van bamboe varianten en eten en drinken werden aangeboden in composteerbare of herbruikbare verpakkingen.

lees verder onder de tweet:

And in this Christmas Season we are proud to announce our gift for the planet Earth: the world's first Single Use #PlasticFree Flight. #TurnTheTideOnPlastic #MirpuriFoundation #togetherforabetterworld #A340 #9HSUN pic.twitter.com/eBAYRyk36q Hi Fly(@ hifly_airline) link

Kinderziektes

“We zullen nog wel wat kinderziektes tegenkomen in het proces om volledig zonder single use plastics te gaan opereren”, zegt Hi Fly-baas Paulo Mirpuri. “Maar deze testvluchten helpen ons alvast om de vele vervangitems die we ontwikkeld hebben te testen. We hebben er vertrouwen in dat we eventuele problemen in de komende maanden kunnen oplossen.”

Hi Fly heeft zich ten doel gesteld om tegen het einde van volgend jaar de eerste ‘plasticvrije’ luchtvaartmaatschappij ter wereld te zijn. Single use plastics zijn al verbannen uit alle kantoren van het bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel houdt. “We kunnen de impact die plasticvervuiling op ecosystemen en de menselijke gezondheid heeft niet langer negeren", zegt Mirpuri.

Ryanair, die jaarlijks het meeste passagiers vervoerd in Europa, heeft beloofd om tegen 2023 het gebruik van niet-recylceerbaar plastic uit te bannen. Ook zal de Ierse luchtvaartmaatschappij bij de boeking een vrijwillige CO 2 -compensatiebetaling aanbieden aan haar klanten.

Ook luchtvaartmaatschappij Air New Zealand is stap voor stap bezig met het uitbannen van single-use plastics op haar vluchten.

We couldn't be prouder of being the first airline to perform a completely Single Use Plastic Free Flight. The first step to our ultimate goal to turn all our flights completely Single Use #PlasticFree by the end of 2019. #TurntheTideonPlastic #A340 #9HSUN pic.twitter.com/sTLl6eDCBk Hi Fly(@ hifly_airline) link