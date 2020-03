Eerste hittegolf op Antarctica HLA

31 maart 2020

06u12

Bron: Belga 2 Milieu Antarctica heeft zijn eerste hittegolf doorgemaakt. Dat zeggen wetenschappers, die hun bezorgdheid uitten over de schade op lange termijn die dergelijke verschijnselen zouden kunnen veroorzaken voor dieren, planten en ecosystemen. Wetenschappers van het Australian Antarctic Program hebben tijdens de zomer van 2019-2020 de eerste gerapporteerde hittegolf geregistreerd op onderzoeksstation Casey op Oost-Antarctica, terwijl er ook recordtemperaturen werden gemeld op het Antarctisch Schiereiland.

Van 23 tot 26 januari werden de hoogste maximum- en minimumtemperaturen ooit geregistreerd bij Casey, die daarom werden geclassificeerd als een hittegolf - drie opeenvolgende dagen met zowel extreme maximum- als minimumtemperaturen. De minimumtemperaturen waren boven nul terwijl de maxima boven 7,5 graden Celsius lagen. Op 24 januari werd in Casey de hoogste maximumtemperatuur ooit van 9,2 graden Celsius gemeten, 6,9 graden hoger dan het gemiddelde maximum voor het station. De ochtend erna behaalde het record voor het hoogste minimum met 2,5 graden Celsius.

Temperatuurrecords werden ook verbroken op onderzoeksbases op het Antarctische Schiereiland in februari, waarbij de gemiddelde dagelijkse temperaturen voor de maand de langetermijngemiddelden overschreden met tussen de 2 en 2,4 graden Celsius.

De bevindingen werden dinsdag gepubliceerd in het tijdschrift Global Change Biology, met onder meer bijdrages van wetenschappers van de University of Wollongong, University of Tasmania en de Australian Antarctic Division.

De onderzoekers zeiden op basis van eerdere ervaringen met abnormale hete zomers op Antarctica dat "we kunnen verwachten dat de komende jaren een veelvoud aan biologische effecten zullen worden gerapporteerd, wat illustreert hoe de klimaatverandering zelfs de meest afgelegen gebieden van de planeet beïnvloedt".