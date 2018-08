Eén van de meest voorkomende types plastic blijkt bron van broeikasgas kg

02 augustus 2018

12u55

Bron: Belga 3 Milieu Wanneer plastic afbreekt, komen er ook broeikasgassen vrij. Tot die conclusie komt een woensdag in het Amerikaanse vakblad PLOS ONE verschenen studie. Ook plastic afval draagt zo waarschijnlijk bij aan de klimaatopwarming.

Die emissies van gas - methaan of ethyleen - worden tot nu toe niet in rekening gebracht in de wetenschappelijke berekeningen over het broeikaseffect en zijn impact op het klimaat.

De onderzoekers testten verschillende types van plastic producten - waterflessen, zakken, verpakkingen, industriële producten - en kwamen tot de conclusie dat polyethyleen, het wijdst verspreide polymeer, "de meest actieve uitstoter van gas is".



Hoeveel broeikasgas aldus wordt vrijgemaakt, hebben de onderzoekers nog niet vastgesteld, maar dat moet dringend gedaan worden, stelde David Karl, die de belangrijkste bijdrage aan de studie leverde. Dringend, gezien de acht miljard ton plastic verspreid over onze aarde en de verwachting dat dit aantal de volgende decennia nog gaat verdubbelen.

"Onze studie bewijst nogmaals dat dringend moet gestopt worden met het produceren van plastic", voegde mede-auteur Sarah-Jane Royer, onderzoekster aan het International Pacific Research Center van Hawaï, daar aan toe, "vooral dan van plastic voor eenmalig gebruik".