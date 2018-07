Een op de drie gevangen vissen belandt nooit op ons bord IB

10 juli 2018

00u15

Bron: The Guardian 0 Milieu De globale visproductie is hoger dan ooit door visboerderijen, maar veel vis gaat verloren en vele soorten zijn nog steeds overbevist.

Een op de drie vissen die wereldwijd gevangen worden, komt nooit op een bord terecht om opgegeten te worden. De vissen die niet voor consumptie worden gebruikt, worden teruggegooid of rotten weg voor ze kunnen worden opgegeten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO van de Verenigde Naties in een maandag verschenen rapport.

Het tweejaarlijks rapport van de FAO over de staat van de visserij wereldwijd, concludeert dat de totale visproductie een recordhoogte heeft bereikt. Dit komt vooral door een toename van het aantal kweekboerderijen, vooral in China. Meer dan de helft van de vis die wereldwijd geconsumeerd wordt, wordt in dergelijke ‘fish farms’ gekweekt.

Overbevissing

De hoeveelheid wilde vis die gevangen wordt, is nauwelijks veranderd ten opzichte van de jaren tachtig en een derde van de commerciële vissoorten zijn overbevist, aldus de FAO. De organisatie verwacht dat visboerderijen zullen blijven uitbreiden en dat tegen 2030 we 20% meer vis eten dan nu. Kweekvis draagt in die zin bij aan het voeden van de groeiende wereldbevolking.

Kweekvissen kunnen echter de wilde vispopulatie aantasten, aangezien ze veelal gevoerd worden door andere (wilde) vis die op zee gevangen wordt, zoals sardientjes en ansjovis en dit kan voor vervuiling zorgen.

Illegale visserij

Vis maakt een cruciaal deel uit van het dieet van miljarden mensen wereldwijd, maar overbevissing is een groot probleem in sommige regio’s. Zo is twee derde van de soorten in de Mediterrane Zee, de Zwarte Zeeën en in het Pacifisch gebied overbevist. Op basis van schattingen wordt vermoed dat de aantallen wilde vis ook sneller afnemen dan FAO-data aangeven, onder andere door illegale visserij. Ongeveer de helft van alle oceanen wordt industrieel bevist.