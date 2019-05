Een maand plasticvrij leven: lukt dat? Stijn Defoirdt

31 mei 2019

11u38

Bron: VTM Nieuws 0

VTM NIEUWS-reporter Stijn Defoirdt deed deze maand mee aan mei plasticvrij. De campagne mei plasticvrij houdt in dat je de hele maand mei minder of geen plastic gebruikt, want de Belg verzamelt gemiddelt zo’n 2,5 kilogram plastic per maand. Maar is dat Stijn ook gelukt? Hoeveel afval heeft hij verzameld en hoe moeilijk was het?