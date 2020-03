Ecosystemen zo groot als het Amazonewoud kunnen binnen tiental jaar volledig instorten AW

10 maart 2020

22u42 0 Milieu Grote ecosystemen, zelfs ter grootte van het Amazonewoud, kunnen binnen een tiental jaar plotsklaps ineenstorten. Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in het Grote ecosystemen, zelfs ter grootte van het Amazonewoud, kunnen binnen een tiental jaar plotsklaps ineenstorten. Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in het vaktijdschrift Nature Communications , gebeurt dat bij de grote vegetatiezones zelfs sneller dan bij de kleinere.

Het onheilspellende rapport waarschuwt beleidsmakers voor een kantelpunt. Eenmaal dat kantelpunt overschreden wordt, stort het gehele ecosysteem in. Zoals een Jengatoren waarbij een belangrijke steentje weggehaald wordt. De beleidsmakers hebben wellicht minder tijd dan gedacht, om het hoofd te bieden aan de vele klimaat- en biodiversiteitscrises waarmee de wereld geconfronteerd wordt, zo waarschuwt de studie.



Om de relatie tussen de snelheid van zo’n ineenstorting en de grootte van het ecosysteem te onderzoeken, bestudeerden de onderzoekers 42 voorbeelden. Denk daarbij aan de woestijnvorming van landbouwgronden in Niger, de verbleking van koraalriffen in Jamaica en de Saheldroogtes.



Daarbij ontdekten ze dat grote en complexe vegetatie aanvankelijk veerkrachtiger zijn. Maar eenmaal het kantelpunt bereikt wordt, kan dat effect zomaar omkeren: hoe groter het ecosysteem, hoe harder (en sneller) het kan instorten.

15 tot 50 jaar

Op basis van de statistische analyse van het onderzoek schatten de auteurs dat een ecosysteem, zo groot als het Amazonewoud, over vijftig jaar volledig verdwenen zou kunnen zijn. De Caraïbische koraalriffen, waarvan de oppervlakte nog een stukje groter is, zouden over 15 jaar misschien volledig verwoest zijn.

“De mensheid moet zich voorbereiden op veranderingen in ecosystemen. Die zullen sneller optreden dan we eerder voorzien hadden”, besluit het onderzoek.