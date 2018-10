Economische schade door natuurrampen voorbije 20 jaar gestegen tot 2.528 miljard euro TTR

10 oktober 2018

17u05

Bron: Belga 1 Milieu Er doen zich almaar meer klimaatgerelateerde natuurrampen voor en het kostenplaatje van die rampen is explosief toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het VN-kantoor voor de beperking van het risico op rampen (UNISDR), dat vandaag in Genève werd voorgesteld.

Overstromingen, stormen, hittegolven, extreme droogtes en bosbranden hebben de voorbije twintig jaar voor meer dan dubbel zoveel economische schade gezorgd dan in de twintig jaar voordien. In de periode van 1998 tot 2017 bedroeg de economische schade als gevolg van natuurrampen 2.528 miljard euro. Zo'n 77 procent daarvan, ofwel 1.946,6 miljard euro, was voor rekening van rampen die verband houden met de klimaatverandering.

In de twintig jaar voordien werd voor 1.139 miljard euro economische schade geregistreerd, waarvan 774,5 miljard euro of 68 procent als gevolg van klimaatgerelateerde rampen. De werkelijke schade ligt bovendien nog een pak hoger, aangezien slechts voor ongeveer een derde van de rampen de schade werd geregistreerd en becijferd.



Volgens het UNISDR kwamen de voorbije twintig jaar als gevolg van de rampen zeker 1,3 miljoen mensen om het leven."Alarmerende cijfers", aldus het UNISDR.

Het grootste economische verlies was er voor de Verenigde Staten met 822 miljard euro. In de top tien staan ook drie Europese landen: Duitsland op de zesde plaats met 50,4 miljard euro, gevolgd door Italië met 49,2 miljard euro op de zevende plaats. Frankrijk staat op de negende plaats met 42 miljard euro.

Top 10 van landen met de grootste economische verliezen (1998-2017):

1. Verenigde Staten: 822 miljard euro

2. China: 428 miljard euro

3. Japan: 327 miljard euro

4. India: 69 miljard euro

5. Puerto Rico: 62,3 miljard euro

6. Duitsland: 50,4 miljard euro

7. Italië: 49,2 miljard euro

8. Thailand: 45,5 miljard euro

9. Frankrijk: 42 miljard euro

10. Mexico: 40,3 miljard euro