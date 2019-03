Earth Hour in beeld: Atomium en Grote Markt in Brussel doven lichten Redactie

30 maart 2019

21u52

Bron: VTM nieuws, AP 0

Het is weer Earth Hour en dat betekent dat de lichten overal ter wereld voor een uurtje uitgaan. In totaal doen zo’n 180 landen mee. Met Earth Hour wordt aandacht gevraagd voor energieverspilling. Om 20u30 gingen de lichten aan verschillende overheidsgebouwen, monumenten en in verschillende steden voor een uurtje uit.