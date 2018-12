Duitsland sluit laatste kolenmijn mvdb

16 december 2018

18u38

Bron: ANP 0 Milieu Duitsland neemt vrijdag afscheid van de steenkoolwinning. Met een gepast feestje wordt de laatste nog productieve mijn in Bottrop, in de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen, gesloten. Dat gebeurt in het bijzijn van president Frank-Walter Steinmeier en Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

Zo’n 500 gasten zullen getuige zijn hoe kompels de laatste stukken zwart goud naar boven brengen en aan Steinmeier overhandigen. Daarna zingen ze het mijnwerkerslied ‘Glück auf, der Steiger kommt’ begeleid door het Ruhrkolen-koor. De avond ervoor luiden de katholieke en evangelische kerk het Duitse antraciet al uit met een dienst in de dom van Essen.

Onrendabel

Steenkoolwinning is in Duitsland zonder subsidie al jaren niet meer rendabel. Jaarlijks moet er bijna een miljard euro bij om het prijsverschil op de wereldmarkt aan te zuiveren. Ook in 2019 krijgt exploitant RAG, dat nog 3.400 man in dienst heeft, dat bedrag nog voor de nasleep van de sluiting en om het opruimwerk te bekostigen.

Op het hoogtepunt in de jaren vijftig werkten er meer dan 600.000 mensen in de Duitse steenkoolindustrie. Nu wordt de meeste steenkool voor de energiecentrales, die tot verdriet van milieuactivisten blijven draaien, geïmporteerd.