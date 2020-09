Duitse vrijwilligers verzamelen 320 ton afval op rivieroevers jv

12 september 2020

18u31

Meer dan 35.000 vrijwilligers hebben zaterdag in Duitsland de oevers van de Rijn, Ruhr en Moezel ontdaan van afval. Volgens de organisatie is er in totaal 320 ton ingezameld. Opvallend detail dit jaar is de enorme hoeveelheid mondmaskers die werd gevonden.

De schoonmaakactie was onderdeel van de internationale World Cleanup Day. In de Rijn-metropolen Düsseldorf en Keulen waren zaterdag meer dan 2.000 mensen op de been om de rommel langs de rivier op te ruimen. Ook in Duisburg, Mainz en Mannheim was de opkomst groot. "Zij hebben het allemaal begrepen: het is weliswaar niet hun vuilnis, maar het is onze planeet", zei initiatiefnemer Joachim Umbach.

De Rijnoevers werden al voor het derde achtereenvolgende jaar schoongemaakt. Langs de Moezel en Ruhr gebeurde dat voor het eerst. De datum voor 2021 werd meteen vastgesteld: 11 september.