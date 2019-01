Duitse stad plaatst ‘stikstofzuigers’ in strijd tegen luchtvervuiling Erik Kouwenhoven

12 januari 2019

07u23

12 januari 2019

Bron: AD.nl

De Duitse stad Kiel gaat een 'stikstofzuiger' plaatsen om op die manier een rijverbod voor diesels en oude benzinemotoren te voorkomen. Het speciale apparaat haalt fijnstof en stikstofoxiden uit de lucht.

Het apparaat is een soort zilveren doos ter grootte van een bestelbusje. De ‘stikstofzuiger’ van het bedrijf Purevento zal naar verwachting eind januari worden neergezet in het centrum van de stad, dichtbij een meetstation voor stikstofoxide. Het gaat hierbij om een proef waarmee wordt gekeken hoe effectief het systeem is en of er geen geluidsoverlast wordt gegenereerd. Wanneer het experiment slaagt, willen de autoriteiten van de Duitse stad meer exemplaren plaatsen.

Het systeem reinigt ongeveer 40.000 kubieke meter lucht per uur en filtert 85 procent van de verontreinigende stoffen uit de lucht. Volgens de fabrikant is de inlaatluchtstroom ongeveer net zo sterk als die van een grotere stofzuiger.