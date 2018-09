Duitse minister wil dieselauto's laten ombouwen tot schone auto's Redactie

14 september 2018

15u06

Bron: Belga 1 Milieu De Duitse minister van Vervoer heeft vandaag een plan bekendgemaakt waarbij dieselvoertuigen zouden omgebouwd worden tot auto's die de lucht niet langer vervuilen.

"We moeten nadenken over technieken om bestaande voertuigen schoner te maken", zei Andreas Scheuer in een videoboodschap op Twitter. "Maar het zullen de autofabrikanten zijn die ons daarbij moeten helpen."

Luchtvervuiling door dieselmotoren staat hoog op de politieke agenda in Duitsland. Verschillende steden hebben maatregelen in de pijplijn om dieselvoertuigen te verbieden binnen hun grenzen. Zo heeft Hamburg al een gedeeltelijk verbod op dieselvoertuigen in twee straten, Stuttgart heeft gelijkaardige plannen voor begin 2019.