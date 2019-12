Drie Europese landen doneren 279 miljoen euro voor bescherming Colombiaans Amazonewoud kv

11 december 2019

22u23

Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zullen de komende vijf jaar samen zo'n 329 miljoen euro op tafel leggen om Colombia te helpen in de bestrijding van de houtkap in het Amazonewoud. Noorwegen draagt daarvan het allergrootste deel bij: maar liefst 279 miljoen euro.

Colombia krijgt al sinds 2015 steun van de drie Europese landen die tot nu toe al ongeveer 160 miljoen euro investeerden om het regenwoud, dat bijna 60 miljoen hectaren groot is, te beschermen. “De hernieuwing van de verklaring is een erkenning van Colombia’s vermogen om de ontbossingstrend te doen keren, met het bereik van een terugval van de ontbossing met tien procent in 2018, ten opzichte van 2017", laten de landen weten in een gemeenschappelijke aankondiging op de VN-Klimaattop in Madrid.

“De ambitie en inzet van Colombia om de ontbossing terug te dringen, is van globaal belang”, deelde Ola lvestuen, de Noorse klimaat- en milieuminister, mee in een verklaring. “We kunnen de klimaatverandering niet oplossen zonder de ontbossing tegen te houden.De internationale gemeenschap moet zich nu inzetten en jaarlijks miljarden dollars inzamelen om bosrijke landen die erin slagen de CO2-uitstoot terug te dringen, te ondersteunen.”



Columbia wil de ontbossing tegen 2022 jaarlijks beperken tot 155.000 hectaren of minder en tegen 2025 tot 100.000 hectaren of minder. Dat zou een halvering zijn van de ontbossing in vergelijking met 2018.

Het Amazonewoud is het grootste tropische regenwoud en speelt een essentiële rol in de strijd tegen de klimaatverandering, omdat het gigantische hoeveelheden CO2 absorbeert.

In Brazilië, waar het grootste deel van het Amazonewoud gelegen is, werd dit jaar onder het bewind van president Jair Bolsonaro meer hout gekapt dan de voorbije tien jaar. Bovendien hebben Brazilië en Bolivië ook te kampen gehad met gigantische bosbranden.

Het Amazonewoud wordt gekapt voor de verkoop van het hout of afgebrand om plaats te maken voor vee- en landbouwboerderijen en illegale mijnen.