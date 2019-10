Door de nazi’s ontwikkelde insecticide herontdekt: werkt beter én sneller dan schadelijk DDT maar ging verloren in de nasleep van WO2 AW

16 oktober 2019

13u00

Bron: Phys.org 0 Milieu Enkele Amerikaanse wetenschappers hebben per toeval een pesticide dat werd uitgevonden door de nazi’s, herontdekt. Al raakte het pesticide na de Tweede Wereldoorlog in de vergetelheid, het onderzoek toont aan dat het een veel beter alternatief zou zijn geweest voor DDT.

DFDT, zo noemt het middel dat vorige eeuw door de nazi’s werd uitgevonden. Het doodde insecten snel, was minder giftig voor zoogdieren én het was veel minder schadelijk voor het milieu dan zijn Amerikaanse evenknie DDT. Zelfs 45 jaar na het verbod laat die laatstgenoemde pesticide nog steeds sporen na.

Waarom DFDT dan niet meteen gebruikt werd in plaats van het schadelijke DDT? Omdat het van Duitse makelij was. De nazi’s gebruikten het product in de Sovjet-Unie en Noord-Afrika, maar nadat ze WO2 verloren werd de productie stopgezet. De geallieerden geloofden immers niet dat het insecticide van de Duitsers beter zou werken dan dat van hun. Daarop raakte het pesticide in de vergetelheid.

Toeval

Totdat enkele wetenschappers aan het experimenteren gingen met DDT. Ze wisselden de chlorine-atomen in voor fluor en vonden zo DFDT. Het middel en de samenstelling ervan deed niet meteen een belletje rinkelen, maar om zeker te zijn dat hun uitvinding nieuw was, doken de wetenschappers in de archieven.

Al snel bleek hun ontdekking helemaal niet nieuw te zijn. Straffer zelfs, de nazi’s ontwikkelden DFDT voor het eerst.

Erkenning

Vermits het gebruik van DDT al een tijd verboden is, is er nood aan nieuwe, snelle pesticiden. “Snelheid voorkomt de ontwikkeling van resistentie”, legt de Amerikaanse onderzoeker Michaël Ward, verboden aan NYU, uit. Daarbij zou de hoeveelheid aan pesticides ook kleiner worden zodra het pesticide sneller werkt. Het is maar de vraag of DFDT voldoende veilig is en de milieu-impact ervan klein genoeg is, om het herontdekte pesticide effectief te gaan inzetten.

Gebruik van DDT

DDT of dichloordifenyltrichloorethaan is een pesticide die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingezet om luizen, bedwantsen, vlooien en muggen te bestrijden. Het middel leek in eerste instantie te slagen in zijn opzet: zo daalde het aantal malariapatiënten.

Vijfenveertig jaar later zou echter blijken dat DDT veel meer schadelijke dan positieve gevolgen heeft: het is bijzonder giftig voor vissen en amfibieën, blijft lang lang in de lucht hangen en daarbij werden bepaalde insecten, waaronder vliegen, al snel resistent voor het bestrijdingsmiddel. Daarop werd DDT verboden. Het wordt enkel nog ingezet in bepaalde gebieden om de verspreiding van malaria te bestrijden.