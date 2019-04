Doet uw gemeente genoeg voor het klimaat? Vul de bevraging in ARA

12 april 2019

06u00 0

De afgelopen jaren beloofden meer dan 4 op de 5 Vlaamse gemeenten hun CO2-uitstoot te verminderen. Sommigen met 20 % tegen 2020, anderen met 40% tegen 2030. Maar hebt u het gevoel dat uw gemeente echt bezig is met het klimaat? Welke maatregelen verwacht u van hen? Bent u bereid daarvoor meer belastingen te betalen? En wat wil u zelf doen? De Universiteit Hasselt onderzoekt het, in samenwerking met onze krant. De resultaten worden nadien gepubliceerd in onze krant.

Vul de enquête hierboven in, of via deze link