Doel 2 mag na acht maanden weer opgestart worden HA

25 januari 2019

13u38

Kernreactor Doel 2 mag na acht maanden weer opgestart worden. Dat heeft de nucleaire waakhond Fanc beslist.

De heropstart is volgende week gepland, volgens het meest recente schema van uitbater Engie Electrabel.



Doel 2 ligt sinds 22 mei stil voor gepland onderhoud. Maar tegelijkertijd werd een koelwaterleiding gecontroleerd en vervangen. De leiding moest worden nagekeken, omdat eind april in dezelfde koelwaterleiding in reactor Doel 1 een lek was vastgesteld.



In Doel 1 zijn de herstellingen nog bezig.