Doel 2 kan binnenkort weer opgestart worden HA TT

25 januari 2019

13u38

Bron: Belga 1 Milieu Kernreactor Doel 2 mag na acht maanden weer opgestart worden. Dat heeft de nucleaire waakhond Fanc beslist. De heropstart is voor begin februari gepland, zegt Engie Electrabel.

Doel 2 ligt stil sinds 22 mei vorig jaar. Er werd een gepland onderhoud uitgevoerd, maar tegelijkertijd moest een leiding in een veiligheidskoelwatercircuit gecontroleerd worden. In dezelfde koelwaterleiding in reactor Doel 1 was in april immers een lek vastgesteld, ten gevolge van “materiaalmoeheid”.

Ook in Doel 2 bleek de koelwaterleiding in slechte staat, en ze werd eind november vervangen. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) heeft nu het licht op groen gezet voor de heropstart van de reactor van 433 megawatt. Engie Electrabel moet de leidingen in de toekomst wel regelmatig nakijken.



“Volgens de huidige inzichten zal Doel 2 op 4 februari opnieuw aan het net gekoppeld worden”, zegt Engie Electrabel. “In Doel 2 zijn alle preventieve werken, inspecties en analyses in navolging van het eerder gedetecteerde waterlek op Doel 1 afgerond”, zo staat in een persbericht. “De teams voeren momenteel de laatste controles uit, waarna de activiteiten voor heropstart van de centrale zullen starten.”

Als Doel 2 weer draait, zullen vijf van de Belgische kernreactoren actief zijn. In Doel 1 (433 megawatt) zijn de herstellingen aan de koelwaterleiding nog bezig. Die reactor zou volgens de huidige inschatting op 15 maart heropgestart worden. Tihange 2 (1.008 megawatt) ligt stil om betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte te analyseren. Deze reactor zal naar verwachting stilliggen tot eind mei.

Minister van Energie Marie Christine Marghem reageert tevreden op de aangekondigde heropstart van Doel 2. “Dit versterkt de bevoorradingszekerheid deze winter”, luidt het.

In reactor Doel 1 zijn de herstellingen nog bezig.