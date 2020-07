Dodentol overstromingen Japan gestegen naar 68 jv

13 juli 2020

08u05

Bron: DPA 0 Milieu De Japanse premier Shinzo Abe is maandag naar de zuidwestelijke prefectuur Kumamoto afgereisd. Ongeziene regenval heeft daar geleid tot overstromingen en aardverschuivingen. Daarbij zijn al zeker 68 mensen omgekomen.

In Kumamoto vielen 64 van de 68 doden. Reddingstroepen zijn nog altijd op zoek naar 12 vermisten.

Sinds 4 juli hebben stortregens al 316 aardverschuivingen veroorzaakt en 105 rivieren doen overstromen, blijkt uit een overzicht van de regering. In Kyushu, het zuidelijke eiland dat het tweede grootste is van Japan, en in het westen en centrum van het land raakten 14.000 huizen overstroomd of beschadigd.



Het Japanse weerbureau verwacht nog meer regen, en waarschuwt voor modderstromen en overstromingen.

In Japan is momenteel het regenseizoen aan de gang, maar dat is volgens experten heviger dan vroeger door de klimaatverandering.



