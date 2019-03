Dodental na orkaan Idai stijgt tot boven 770, hulporganisaties vrezen uitbraak van ziektes

25 maart 2019

10u31

Het dodental na de verwoestende doortocht van cycloon Idai is opgelopen tot 775. De meeste slachtoffers, 460, vielen in Mozambique. Hulporganisaties waarschuwen voor de uitbraak van ziektes.

Idai hield ook lelijk huis in buurlanden Zimbabwe en Malawi. Daar vielen respectievelijk 259 en 56 doden. Milieuminister van Mozambique, Celso Correia, noemde de cijfers voorlopig. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog oplopen als het overstromingswater verder wegtrekt. Zo’n 110.000 mensen verblijven momenteel in opvangkampen.



Hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen (AZG) waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziektes zoals cholera en malaria. Door het vele water kunnen muggen die malaria verspreiden zich immers sneller voortplanten.



Eerder constateerden medewerkers van AZG ter plaatse al een toename van infecties aan de luchtwegen en diarree onder de getroffen bevolking.

Vlaamse steun

Afgelopen weekend heeft de Vlaamse regering 250.000 euro aan humanitaire middelen vrijgegeven voor Mozambique en Malawi om de meest dringende noden, zoals proper water en onderdak, te kunnen bekostigen.





“Gezien de enorme schade en de humanitaire ramp die zich momenteel voltrekt, hebben we de opdracht gegeven om onmiddellijk 250.000 euro vrij te maken om aan de actuele noden tegemoet te komen”, zeiden minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) in een gezamenlijke verklaring.

Malawi en Mozambique zijn, samen met Zuid-Afrika, partnerlanden van Vlaanderen.

Amerikaanse hulp

Ook de Amerikaanse regering heeft het leger de opdracht gegeven om hulp te sturen naar Mozambique. Het is momenteel nog moeilijk om de noden van het Afrikaanse land in te schatten, maar het Amerikaanse leger zal in de eerste plaats middelen inzetten, waarschijnlijk schepen en helikopters, aldus bevelhebber Thomas Waldhauser.

“Grote humanitaire crisis”

Tot nu toe stuurden enkel India en Zuid-Afrika militaire hulp naar Mozambique. Het gaat over enkele honderden Indiase strijdkrachten en drie schepen en Zuid-Afrikaanse militairen, die ook verschillende helikopters inzetten. Hulporganisaties spreken van een grote humanitaire crisis, waarbij alle middelen ingezet moeten worden om de mensen te helpen.

Het rampgebied van Idai strekt zich over honderden kilometers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi uit. De cycloon ging op 15 maart aan land bij de havenstad Beira in Mozambique. De regio werd door stormen verwoest en zware regenval zette grote gebieden blank. Zo is in het binnenland bij Beira een meer ontstaan met een omtrek van 125 kilometer, in een gebied waar voorheen honderdduizenden mensen woonden.