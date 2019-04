Diverse bedrijven willen milieuvriendelijker leveren in de steden ttr

Bedrijven, steden en de Vlaamse overheid slaan de handen in elkaar om leveringen in de steden klimaatvriendelijker te organiseren. Maar liefst 35 partners, waaronder de steden Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen en bedrijven als Telenet en Schoenen Torfs, ondertekenden daarvoor vandaag de 'Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek'.

De logistiek is verantwoordelijk voor minstens een kwart van de CO2-uitstoot van de transportsector in de Vlaamse steden. Bestelbusjes, vrachtwagens en soortgenoten doen eigenlijk maar 10 à 20 procent van de afgelegde kilometers, maar ze vertegenwoordigen wel 30 tot zelfs 50 procent van de uitstoot, legt VUB-mobiliteitsspecialiste en projectleidster Sara Verlinde uit.

Milieuvriendelijker

Om de steden leefbaar te houden en de bevoorrading tegelijkertijd op peil te houden, slaan 35 bedrijven, organisaties en steden de handen in elkaar om manieren uit te werken om de leveringen efficiënter en vooral milieuvriendelijker te laten verlopen. Zo kunnen bestelwagens hier en daar vervangen worden door cargofietsen of elektrische voertuigen.

Ze ondertekenden daarvoor vandaag een 'Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek', een initiatief van de Vlaamse departementen Mobiliteit en Openbare werken en Omgeving, het netwerk voor duurzaamheid The Shift, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Bond Beter Leefmilieu, het Vlaams instituut voor logistiek VIL en de onderzoeksgroep mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel. De Koning Boudewijnstichting levert financiële steun.

Vergroening

Het gaat om een vrijwillige overeenkomst waarvan de resultaten niet bindend zijn. De partners engageren zich wel om binnen de drie jaar minstens één groene actie te ondernemen. Zo wil Colruyt betere fietsenstallingen ontwikkelen om fietsen voor de klanten aantrekkelijker te maken, en wil Schoenen Torfs een intern klimaatteam op poten zetten die zich onder meer met duurzame logistiek moet bezighouden.

"De toekomst is geen solo slim, maar samen sterk", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die vandaag bij de lancering aanwezig was. "Door ons efficiënt te verplaatsen en daarbij verschillende vervoersmiddelen slim te combineren, houden we onze steden op een vlotte manier bereikbaar." Weyts denkt onder meer aan meer logistiek transport via de waterwegen.

Ook minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) is overtuigd van het nut van de projecten. "We willen een vergroening realiseren, en dan is de vergroening van het transport natuurlijk cruciaal. Ik denk dat dit een zeer goede zaak is”. De Deal loopt drie jaar lang, nog tot 1 april 2022. Het gaat al om de zevende Green Deal in Vlaanderen.