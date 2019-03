Dit was de eerste live nieuwsuitzending 300 meter onder water LDW

18 maart 2019

13u35 0 Milieu De Britse nieuwszender Sky News heeft als eerste een live nieuwsprogramma uitgezonden, 300 meter onder de zeespiegel van de Indische Oceaan. Met die uitzending wil de nieuwszender de aandacht vestigen op de slechte staat waarin de oceanen verkeren.

Nieuwsanker Anna Botting hield het droog tijdens de uitzending want voor de afdaling maakte ze gebruik van een mini-duikboot. In de buurt van de atol Aldabra, daalde ze 300 meter diep in de Indische Oceaan. Het eiland behoort tot de Seychellen, errond zit een hele onderwaterwereld die beschermd wordt en tot UNESCO werelderfgoed behoort.