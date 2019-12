Dit jaar al 83 procent meer Amazonewoud gerooid dan in 2018 LH

14 december 2019

17u20

Bron: The Guardian, Reuters

Het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE) heeft opnieuw uitgepakt met alarmerende cijfers over de ontbossing van het Amazonewoud, 's werelds grootste tropische regenwoud. Afgelopen maand werd er 563 vierkante kilometer gerooid, een stijging van liefst 103 procent in vergelijking met november vorig jaar.

De ontbossing vertraagt ​​meestal in de maanden november en december, wanneer het regenseizoen start in het Amazonegebied, maar het ontbossingscijfer lag vorige maand dus ongewoon hoog, aldus het INPE. Het is zelfs de hoogste stijging voor november sinds 2015.

Dat cijfer zou de totale ontbossing voor de periode van januari tot november dit jaar op 8.934 vierkante kilometer brengen: een stijging van liefst 83 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Dat is het equivalent van bijna 1.250 grote voetbalvelden van 105 op 68 meter of de totale oppervlakte van het Amerikaanse eiland Puerto Rico.

Onderzoekers en milieuactivisten geven de extreemrechtse president Jair Bolsonaro, die op 1 januari aan de macht is gekomen, de schuld voor de spectaculaire stijging omdat hij meer houtkap toestaat ten gunste van mijn- en landbouwactiviteiten en het Braziliaanse milieu-agentschap Ibama zou verzwakken.

Voor de metingen gebruikte het instituut het zogenaamde DETER-systeem, waarbij satellieten voortdurend waarschuwingssignalen sturen over ontbossing en houtkap. Het INPE werkt ook nog met een ander, gesofisticeerd rekensysteem, het PRODES. Met dat systeem stelde men afgelopen maand nog vast dat er tussen augustus 2018 en juli 2019 liefst 9.762 vierkante kilometer regenwoud gerooid werd: het hoogste niveau sinds 2008.