Dit is de vuilste beek van Europa Redactie

11 april 2019

16u16

Bron: VTM Nieuws 1

De Harelbeek, een beek in Sint-Eloois-Winkel, een deelgemeente van Ledegem in West-Vlaanderen, is de vuilste beek van Europa. Dat blijkt uit metingen van Greenpeace in 10 verschillende Europese landen. In totaal werden 29 kleine waterlopen onderzocht in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittanië, Denemarken, Polen, Oostenrijk, Italië en Spanje.

De Harelbeek had het hoogste aantal pesticiden. De onderzochte staal bevatte 21 keer meer pesticiden dan toegelaten. Er werden zelfs 20 soorten pesticiden ontdekt die niet meer gebruikt mogen worden in Europa.

Het onderzoek dateert van 19 juni vorig jaar, een uiterst droge periode. De burgemeester van Ledegem denkt dat dat een vertekend beeld geeft en vraagt nu een nieuw onderzoek. Hij relativeert ook de slechte waterkwaliteit. “Onlangs werd er nog een snoek van een halve meter gevangen in de Wulfdambeek, waar de Harelbeek in uitmondt, zo slecht zal de waterkwaliteit dus wel niet zijn,” klinkt het.