Diesel uit gezonken schip bedreigt beschermde Galapagoseilanden HAA

23 december 2019

06u25

Bron: DPA 1 Milieu Bij een scheepsongeval voor de kust van de Galapagoseilanden is olie vrijgekomen. Het goedje bedreigt de eilanden, die onder Ecuador vallen en de status van wereldnatuurerfgoed hebben.

Het schip zou ongeveer 2.500 liter diesel aan boord hebben en zonk zaterdag bij een kleine pier voor het eiland San Cristóbal, nadat tijdens het laden van een container een kraan brak. Die kwam terecht op het schip. De bemanning kon zich redden door in het water te springen. Een van hen raakte gewond.





De autoriteiten van Ecuador hebben spoedmaatregelen genomen om de schade te beperken en het natuurerfgoed in de regio te vrijwaren. Zo wordt er geprobeerd om de verontreiniging in te dammen door barrières op te werpen en absorberende matten in te zetten.

Charles Darwin

De Galapagoseilanden liggen circa 1.000 kilometer verwijderd van Ecuador en vormen een uniek ecosysteem, dat door de Unesco is uitgeroepen tot Werelderfgoed.



Er heeft zich op de eilanden een heel bijzondere flora en fauna ontwikkeld. Onder de soorten die er voorkomen zijn zeeleguanen, galapagoslandleguanen en darwinvinken. Charles Darwin bezocht de eilanden in 1835. Veel van zijn denkwerk over het ontstaan van de soorten kwam daar vandaan.