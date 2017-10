Diesel- en benzinewagens mogen tegen 2030 Parijs niet meer in JC

Milieu Het stadsbestuur van Parijs wil tegen 2030 alle benzine- en dieselwagens uit de stad weren. In de drukst bezochte stad ter wereld zullen vanaf dan enkel nog elektrische auto's welkom zijn.

De Franse regering maakte afgelopen zomer al bekend tegen 2040 de verkoop van alle diesel- en benzinewagens te zullen verbieden. De hoofdstad Parijs schakelt dus nog een versnelling hoger om vervuilende wagens van haar grondgebied te weren.



"Het verkeer is een van de grootste opwekkers van broeikasgassen", zegt schepen van Verkeer Christophe Najdovski aan radiozender France Info. "Dus plannen we tegen 2030 afstand te nemen van wagens met verbrandingsmotoren."

Geen 'ban', wel 'haalbare deadline'

Het Parijse bestuur ligt al in de vuurlinie omwille van de invoering van autovrije zones, autovrije dagen en boetes voor bestuurders van wagens ouder dan twintig jaar. Daarom wil het niet spreken van een 'ban', maar eerder van een haalbare deadline om het gebruik van diesel- en benzinewagens te doen uitdoven.



Veel Parijzenaars zijn overigens helemaal niet in het bezit van een wagen, maar maken gebruik van het openbaar vervoer, huurfietsen en -scooters en hybride deelwagens. Verkeersmaatregelen treffen dus vooral bezoekers en pendelaars.



Veel andere grootsteden overwegen gelijkaardige maatregelen. China, na de VS de op een na grootste vervuiler in de wereld, kondigde recent ook aan dat het weldra zal proberen diesel- en benzinewagens te weren.