Diepste deel van Stille Oceaan koelt af en ondervindt niets van klimaatopwarming AW

07 januari 2019

23u37

Wist je dat het dieper gelegen deel van de Stille Oceaan enkele eeuwen achterloopt? Dat betekent dat dat gedeelte van de oceaan nog niets ondervindt van de klimaatopwarming. Meer zelfs: het diepste deel koelt nog steeds af. Een recente studie gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science legt uit hoe dat precies komt.

Enkel het diepste gedeelte van de Stille Oceaan loopt enkele eeuwen achter. Datzelfde diepe gedeelte is eigenlijk nog bezig met het verwerken van de Kleine IJstijd: die duurde van de vijftiende tot en met de negentiende eeuw en het was tot wel twee graden kouder dan de gemiddelde temperatuur van vandaag. Al lijkt twee graden niet veel, in werkelijkheid is dat een behoorlijk groot verschil. Zeker wat klimaatverschijnselen betreft.



De bovenste laag van de oceaan stijgt overigens wel gewoon in temperatuur. Sinds 1971 is de oceaantemperatuur om de tien jaar 0,1 graden Celsius warmer geworden. Die stijging in temperatuur zou gelden voor het water tot op een diepte van minstens 3.000 meter.

Maar hoe kan het dan dat een deel van de oceaan zich nog steeds in de Kleine IJstijd waant? Krachtige zeestromen zorgen dat het water in de oceaan circuleert. Die ondoordringbare zeestroom zorgt ervoor dat de onderste laag tot zelfs duizenden jaren lang niet in contact komt met ook maar een streepje zonlicht. Bijgevolg is er geen sprake van een temperatuurstijging.



Veranderingen in het klimaat

“Ons doel was om een model te ontwikkelen dat laat zien hoe de diepere oceaan reageert op veranderingen in het klimaat”, aldus Peter Huybers, een van de onderzoekers. Het resultaat is een model dat suggereert dat de dieper gelegen delen van de oceaan nog bezig zijn met afkoelen.

Klimaatopwarming

De oceaan speelt een belangrijke rol bij de klimaatopwarming. Doordat er zulke grote verschillen blijken te zijn tussen de bovenste en onderste laag van de oceaan stellen de onderzoekers zich nu de vraag hoeveel warmte de oceaan in werkelijkheid absorbeerde. Die vraag dient beantwoord te worden door bijkomend onderzoek.