Diabetes te wijten aan luchtvervuiling bij één op de zeven gevallen

30 juni 2018

04u21

Bron: Belga 1 Milieu Een op de zeven nieuwe gevallen van diabetes is vandaag te wijten aan luchtvervuiling. Dat blijkt uit een studie die wetenschappers vandaag publiceren.

"Vervuiling leidde tot 3,2 miljoen nieuwe gevallen van diabetes in 2016 wereldwijd, wat overeenkomt met ongeveer 14 procent van de nieuwe gevallen", schrijven de auteurs van de Washington-universiteit in Saint-Louis in de VS.

Onderzoekers wezen eerder al op een verband tussen luchtvervuiling en diabetes.

"We denken dat vervuiling de productie van insuline vermindert en ontstekingen veroorzaakt. Het lichaam kan daardoor geen bloedglucose in energie omzetten", zeggen de onderzoekers. Het onderzoek staat in het tijdschrift The Lancet Planetary Health.

Medische data van 1,7 miljoen soldaten

De schatting van 14 procent spruit voort uit de medische data van 1,7 miljoen gewezen Amerikaanse soldaten. Zij werden over een langere periode gevolgd, met een mediaan van 8,5 jaar. Allen hadden ze bij de start geen diabetes.

De onderzoekers werkten een statistisch model uit om na te gaan in welke mate luchtvervuiling in hun woonplaats kon verklaren waarom ze diabetes ontwikkelden. Daarbij hielden ze rekening met factoren die diabetes bevorderen, zoals overgewicht en obesitas.

"Ons onderzoek toont een significant verband aan tussen luchtvervuiling en diabetes wereldwijd", zegt geneeskundeprofessor Ziyad Al-Aly in een persbericht. "Dat is van belang, want veel economische lobby's stellen dat de huidige drempels te strikt zijn en zouden moeten opgetrokken worden. De bewijzen tonen aan dat de huidige niveaus nog steeds niet voldoende zijn en verlaagd moeten worden."