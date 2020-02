Deze website toont hoe je woning energiezuiniger kan renoveren (en hoeveel dat kost)

18 februari 2020

Bron: mijnbenovatie.be 12 Wonen De Vlaamse overheid heeft een nieuwe website gelanceerd die uitgebreid uitlegt hoe je je woning energiezuiniger kan renoveren. Op mijnbenovatie.be kan je uitzoeken hoe energiezuinig jouw huis of appartement is, welke werken er nodig zijn en hoeveel die zullen kosten.

Tegen 2050 moet elke bestaande woning in Vlaanderen even energiezuinig zijn als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag, zo staat in het Renovatiepact 2050. Om die doelstelling te halen, zullen echter nog veel handen uit de mouwen moeten gestoken worden.

De Vlaamse regering wil de Vlaming daarom aanzetten tot ‘BENOveren’ of ‘BEter reNOveren’. “Gewoon renoveren - dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht - gaat niet ver genoeg”, staat op de nieuwe site. “We moeten vanaf nu anders gaan denken over onze woningen.”



Op mijnbenovatie.be kan iedereen ten eerste testen hoe energiezuinig zijn woning is. Vervolgens kan je uitzoeken welke werken nodig zijn, hoe die moeten gebeuren en hoeveel de aanpassingen ongeveer zullen kosten. De website lijst ook alle renovatiepremies op waarop een beroep kan worden gedaan.

Wie ‘beter renoveert’ wint twee keer, aldus nog de website. “Je bespaart meteen op je energiefactuur en door het financieel ruggensteuntje van de Vlaamse overheid heb je de investering nog sneller terugverdiend”, klinkt het.

