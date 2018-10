Ecover Gesponsorde inhoud Deze nieuwe trend is goed voor je conditie én het milieu. Doe jij al aan plogging? Aangeboden door Ecover

30 oktober 2018

14u40 0

‘Plogging’ veroverde de wereld dit jaar. De trend waarbij je zwerfafval opruimt terwijl je jogt, ontstond in Zweden, maar duikt nu ook meer en meer bij ons op. BV’s als Sioen, Sean Dhondt en Frances Lefebure werden al op straat gespot met een vuilniszak in de hand, en ook jij kan als ‘plogger’ de wereld een tikje netter maken.

Toen multisporter Erik Ahlström vanuit het skidorpje Åre naar Stockholm verhuisde, schrok hij van de hoeveelheid afval die hij in de Zweedse hoofdstad zag rondslingeren. Hij vond het zijn plicht om zo veel mogelijk zwerfvuil op te rapen, niet alleen tijdens zijn wandelingen maar ook tijdens zijn loopsessies door de stad. Dat werkte zo aanstekelijk dat andere joggende Zweden snel zijn voorbeeld volgden. In 2016 vonden in Stockholm uiteindelijk de eerste collectieve ‘plogging events’ plaats, een samentrekking van het Zweedse woord ‘plocka upp’ (oprapen) en ‘jogging’.

Ecologisch én sociaal

Ploggen is een fantastische manier om tegelijk iets voor jezelf én voor de wereld te doen. Het zorgt ervoor dat je tijdens jogsessies meer calorieën verbrandt, want al ploggend ga je natuurlijk vaak door de knieën. En het helpt je gelijkgezinde zielen te ontmoeten, want je kan je bij georganiseerde ploggroepjes aansluiten. Voortrekkers zetten bijvoorbeeld met hun wijk, vereniging of sportclub een plogging event op poten, dat ze via sociale media aankondigen. Zo’n collectief uitje is extra gezellig en motiverend en een groep verzamelt natuurlijk meer afval én valt op in het straatbeeld. Grote kans dat toeschouwers dan ook even stilstaan bij hun nonchalante omgang met zwerfvuil.

Enthousiaste BV’s

Sinds 2016 heeft plogging -- dankzij de groeiende aandacht voor de plasticsoep en met de hulp van sociale media -- over de hele wereld navolging gekregen. Ook in België. Eerder dit jaar was er het Mei Plasticvrij-initiatief met onder meer een Plogging Day. Muzikant Sean Dhondt, tv-maker Dieter Coppens en actrice Hilde De Baerdemaeker ontpopten zich toen tot ijverige ploggers. Ook singer-songwriter Sioen engageert zich door zijn schouders onder allerlei Plastic Attack- en plogging events te zetten. En Frances Lefebure bedacht in ‘Make Belgium Great Again’ onlangs het nog makkelijkere plandelen, waarbij je zwerfafval opruimt terwijl je wandelt. Kriebelt het ook bij jou? Trek er dan op uit in je eentje, met een groep, naar het strand of het bos … Het maakt het niet uit hoe groots of kleinschalig je het aanpakt. Trek je sportschoenen aan, neem een vuilniszak mee en ga ploggen!

