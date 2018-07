Deze man leerde zijn hond rommel opruimen en hoopt dat anderen zijn voorbeeld snel zullen volgen Marjon Bolwijn

03 juli 2018

14u55

Bron: de Volkskrant 0 Milieu Ict-manager Alex van Eck heeft zijn hond, labrador Joy, getraind in het verzamelen van afval. In een mum van tijd jaagt ze een volle vuilniszak bij elkaar.

Joy (6) hijgt opgewonden en is haast niet te houden. De bruine labrador is deze warme doordeweekse middag met een missie in de Nederlandse Middelwaard, een recreatiegebied in een uiterwaard langs de Lek bij Vianen. Ze gaat de rommel opruimen die zonnebaders, wandelaars en feestgangers hebben achtergelaten.

De dagelijkse wandelingen met de baas zijn veel leuker geworden sinds Joy de jacht op rondslingerende plastic flessen, drinkpakjes en blikjes heeft ontdekt. Eén keer per week rijdt Alex van Eck (44) zijn 'gabber' voor een grote schoonmaak naar de Middelwaard, een eldorado voor loslopende honden. Telkens weer verbaast hij zich over de hoeveelheid troep die recreanten achterlaten in dit mooie natuurgebied. Meer nog dan in zijn eigen woonbuurt in het nabijgelegen IJsselstein is hij erop gebrand deze plek met Joy af te stropen. "Afval dat hier is achtergelaten, waait weg, gaat de rivier in en komt in zee terecht, waar de plastic soep al immens is." Dat wil hij voorkomen.

