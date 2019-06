Deze man at jaar lang eten dat over datum was Redactie

Bron: AD 4 Milieu De hoogste baas van het Amerikaanse voedingbedrijf Mom's Organic Market at een jaar lang allemaal etenswaren die eigenlijk over de datum waren. Het goede nieuws: hij leeft nog steeds. Reden om dit te doen? De afvalberg.

Het begon met een kom yoghurt die maanden over de datum was. Tortilla’s volgden. Hij at zelfs heavy cream (een typisch Amerikaans soort slagroom, maar dan vetter) die tien weken ‘over tijd’ was. “En toen vlees, soms wel een maand na de uiterste houdbaarheidsdatum. Het stonk niet. Afspoelen en klaar.”



Nash zijn bijzondere eetgedrag maakte onderdeel uit van een experiment dat een jaar lang duurde. De oprichter van het Amerikaanse bedrijf wilde onderzoeken hoe het staat met voeding-over-de-datum, meldt The Oregonion op zijn site.

Wat bleek was dat de datum op een verpakking opvallend weinig te maken heeft met voedselveiligheid. In veel gevallen gaat het er volgens Nash niet om of het product nog eetbaar is op de genoemde datum, maar of de producent het niet meer aantrekkelijk of lekker genoeg vindt. Sommige etenswaren zoals vleeswaren, ongepasteuriseerde melk, kaas en aardappelsalade moet je om veiligheidsredenen uiteraard niet meer gebruiken.

Het avontuur van Nash raakt een snaar. Veel mensen gooien eten weg dat nog prima te gebruiken is. Daarmee ontstaat ook in Vlaanderen een gigantische berg: elk jaar gaat bij ons 907.000 ton voeding verloren. Liefst een derde van wat in Europa aan lekkers geproduceerd wordt, belandt op de afvalberg. Experts vinden het eten in onze winkelrekken te goedkoop.

Etiket

Of de datum op voedingsmiddelen wel of geen goed idee is, is overal voer voor discussie. Hoe duidelijker het etiket, hoe beter, is de overtuiging van de Food and Drug Administration, onderzoekers en de producenten van voeding. De fabrikanten spraken in 2017 met elkaar af dat ze nog twee data zouden gebruiken: ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘gebruiken voor’.

Sinds 2014 zijn de houdbaarheidsdata verplicht gesteld in de hele Europese Unie. Ook de TGT-datum is toen overal ingevoerd. Die te-gebruiken-tot-aanduiding staat op verse producten zoals vlees, vis en sap. Als de TGT-datum is verstreken, kun je het product beter weggooien.

Helderheid

Het is beter om de tht-datum niet meer te gebruiken, vinden veel mensen. Albert Heijn stelde vorig jaar dat klanten best in staat zijn om zelf te beoordelen of de bessen in de koelkast nog eetbaar zijn. Anderen vinden dat je misschien beter op de verpakking kunt vermelden wanneer het product is verpakt, zodat mensen zelf kunnen nadenken. De dappere Nash Scott, die zijn jaar overleefde, wil iets dat duidelijker is. “Ze proberen helderheid te verschaffen in de beschrijving van de datum. Oké dat is hartstikke goed, beter dan wat we nu hebben. Maar ik denk dat het beter is als op sommige producten helemáál geen datum staat.”