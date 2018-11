Ecover Gesponsorde inhoud Deze 13 onthutsende cijfers doen je gegarandeerd minder plastic gebruiken Aangeboden door Ecover

07 november 2018

17u00 38

Anno 2018 zijn we ons er steeds meer van bewust dat ons massale gebruik van plastic het welzijn van onze aarde bedreigt. Hoe ernstig het probleem ondertussen is? Dat onthullen we je aan de hand van dertien onthutsende cijfers. In het beste geval doen ze je spontaan minder plastic gebruiken.

Eigenlijk is plastic een fantastisch materiaal. Het is licht, sterk, waterdicht en goedkoop, erg bruikbaar in de bouwsector en de medische wereld en als veilig verpakkingsmateriaal voor drank of voedsel. Het grote probleem? We produceren te veel plastic voor wegwerpverpakkingen, terwijl het materiaal een eindeloos lange levensduur heeft. Daarbij springen we, onbewust of uit gemakzucht, al te nonchalant om met niet-afbreekbare zakjes, sterke petflessen en handige fruitbakjes. Het gevolg? Plastic wordt veel te weinig gerecycleerd en er belandt gigantisch veel plasticafval in de natuur. Deze harde cijfers bewijzen dat.

Meer hergebruiken, beter recycleren

Er is niet één oplossing voor het gigantische plasticprobleem. Het afval opruimen kan helpen, maar minder plastic produceren is even cruciaal. In ons hoofd moeten we plastic ook anders gaan bekijken: niet meer als wegwerpproduct. Probeer dus om plastic zo veel mogelijk te vermijden of te hergebruiken en daarna netjes te sorteren. Daarnaast zouden bedrijven veel meer kunnen recycleren. Nu al worden van afgedankt plastic fleecetruien, tuinstoelen, planken, skateboards, lantaarn- en bermpalen gemaakt. Maar daarmee heb je nog geen nieuwe flessen of handige flacons. Daar heeft Ecover iets op gevonden: onlangs lanceerden ze voor hun afwasproduct een fles die uit 100% gerecycleerd plastic is gemaakt. Hopelijk volgen veel bedrijven hun goede voorbeeld.

Zin om de plasticsoep een tikkeltje kleiner te maken? Breng je petflessen dan naar de Statiegeld Pop-up Store van Ecover (én krijg een beloning)

Met een statiegeldsysteem zou België meer plastic kunnen inzamelen en de hoeveelheid zwerfafval met veertig procent verminderen. Helaas is dat systeem er nog niet. Daarom opent ecologische schoonmaakpionier Ecover een unieke Statiegeld Pop-up Store in Antwerpen, waar je van 15 tot 17 november petflessen kan inleveren. In ruil krijg je een fles Ecover-afwasmiddel, in een fles die honderd procent gerecycleerd én honderd procent recycleerbaar is, en een euro (per persoon, onafhankelijk van het aantal ingeleverde PET flessen.). Die kan je houden of doneren aan de Statiegeld Alliantie die ijvert voor de invoering van een statiegeldsysteem. Surf naar https://www.ecover.com/be-nl/statiegeld-store/ voor meer info!