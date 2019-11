Demir: "Vlaanderen zal doelstelling hernieuwbare energie tegen 2020 niet halen” TT

09 november 2019

17u50

Bron: Belga 3 Milieu Vlaanderen zal zijn doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie tegen 2020 niet halen. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) met zoveel woorden gezegd aan de VRT.

België heeft zich er in Europees verband toe geëngageerd om het aandeel hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 te laten stijgen tot 13 procent. Dat moet de Europese Unie in haar geheel toelaten om eind volgend jaar haar doelstelling van 20 procent groene energie te halen. Volgens de laatst beschikbare cijfers bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in ons land eind 2017 9,06 procent. In België wordt de inspanning verdeeld tussen de verschillende entiteiten.

Het zat er al langer aan te komen dat Vlaanderen, en met uitbreiding België, zijn Europees engagement niet zou kunnen nakomen. Nu geeft minister van Energie Demir dat voor Vlaanderen ook toe. "We zullen de doelstelling wat betreft hernieuwbare energie tegen 2020 jammer genoeg niet halen", zei ze aan de VRT, in de marge van een bezoek aan een ecologisch en energiebewust verbouwingsproject in Leuven.

“Kantje boord”

Vorige maand zei Demir in het Vlaams Parlement nog dat het halen van de doelstelling “kantje boord" zou worden. "Het zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid zon en wind en van de wintermaanden." Maar nu is het voor de minister dus duidelijk dat de lat voor Vlaanderen te hoog ligt.

Demir focust zich nu naar eigen zeggen op 2030. Eind december moet België zijn definitief Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 aan Europa overmaken, waarin dus ook de engagementen van Vlaanderen opgenomen zullen zijn. In het Vlaamse Parlement zei Demir dat ze in december duidelijkheid zou brengen over het Vlaamse klimaatbeleid tegen 2030. Vandaag klonk het dat het "eenvoudiger" moet zijn voor de Vlaming om zijn energie uit groene bronnen te halen. "Ik wil ook kijken naar welke stimuli wij willen nemen - fiscaal of in een andere vorm - om dat duwtje te geven zodat de Vlaming gebruikmaakt van hernieuwbare energie in het kader van renovaties."

In 2030 wil de Europese Unie 32 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dat engagement is bindend, maar er wordt de individuele lidstaten wel geen landenspecifieke doelstelling meer opgelegd. Landen die de doelstelling voor 2020 missen, blijven er wel toe gebonden binnen het jaar bijkomende maatregelen te nemen.