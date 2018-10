Deeltje van de Etna dreigt te bezwijken onder eigen gewicht AW

11 oktober 2018

18u05

Bron: AAS 0 Milieu Decennialang geloofden wetenschappers dat een deeltje van de Etna -een vulkaan aan de oostkant van het Italiaanse eiland Sicilië- richting de zee verschuift. Maar een recent onderzoek ontdekte dat de vulkaan op enkele dagen tijd plotseling een veel grotere beweging maakte. Verontrustend want zo’n beweging kan verwoestende tsunami’s veroorzaken.

Enkele wetenschappers verzamelden maandenlang organisch materiaal van de zeebodem vlakbij de onderzeese hellingen van de Etna. Op die manier trachtten ze te achterhalen in hoeverre de vulkaan beweegt. Maandenlang gebeurde er praktisch niets -er was sprake van een verschuiving van enkele millimeters- totdat de zuidoostelijke flank van de Etna op slechts acht dagen tijd vier centimeter naar het oosten verschoof. Dat gebeurde in mei 2017.



Zo’n grote beweging op zo’n korte tijd suggereert dat de vulkaan onder zijn eigen gewicht dreigt in te storten. Het is niet zeker of de helling volledig zal instorten en wanneer dat zou gebeuren, wel waarschuwen de onderzoekers voor het effect daarvan. Plotse instortingen van onderzees materiaal kunnen immers vernietigende tsunami’s creëren. De gevolgen daarvan zijn alom bekend. Zo werd Indonesië nog maar pas getroffen door zo’n vloedgolf.

