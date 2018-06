De wereld heeft een gigantisch afvalprobleem: deze straffe foto's drukken je met de neus op de feiten Kadir van Lohuizen fotografeerde in zes wereldsteden hoe wordt omgegaan met afval Charlot Verlouw

15 juni 2018

13u54

Milieu Fotojournalist Kadir van Lohuizen onderzocht en fotografeerde in zes wereldsteden hoe wordt omgegaan met afval. Dat resulteerde in een fotoserie en multimediale productie van eindeloze bergen plastic, karton, blik, metaal en andere troep.

Huizen gebouwd op rommel, kinderen die met gevaar voor eigen leven tussen grote ­machines door laveren, enorme hopen vuilnis. Eindeloos, berg na berg na berg. De beelden spreken voor zich: de wereld heeft een ­gigantisch afvalprobleem. Ideeën om de afvalberg te verkleinen zijn er genoeg. Op Europees niveau wordt er druk over gediscussieerd, nationale en lokale overheden hebben goede voornemens, lanceren initiatief na initiatief en stellen doelen als: in 2025 is de helft van het plastic recyclebaar, in 2050 is onze economie circulair.

Maar dan zie je de beelden uit Jakarta. Waar de vuilnisbelten tot voorbij de horizon reiken, waar mensen met ­gevaar voor eigen leven iets waardevols tussen de rommel vandaan proberen te trekken. Die vuilnishoop wordt groter en groter. Dan zakt de moed je in de schoenen en denk je: dit komt nooit meer goed.

