De "veiligste plek op aarde": 5.000 onderzoekers zitten nog op coronavrij Antarctica Joeri Vlemings

08 mei 2020

14u06

Bron: CNN 3 Milieu “We zijn allemaal dankbaar dat we op een plaats zitten waar deze ziekte niet woedt”, zegt Keri Nelson (45) over de afwezigheid van Covid-19 op Antarctica aan CNN. Nelson is administratief coördinator in Palmer Station op Anvers Island. Ze is een van de ongeveer 5.000 mensen die momenteel nog op Antarctica - het enige nog coronavrije continent - verblijven.

Een pandemie is een wereldwijde epidemie. Het nieuwe coronavirus heeft zich dan ook over zowat de hele wereld verspreid, maar het geraakte niet tot op Antarctica. Ook al was het toch even spannend toen het virus tientallen opvarenden van de laatste cruiseschepen van het seizoen te stekken had. Antarctica gaat nu de donkere, koude winter in, en is dan volledig afgesloten van de buitenwereld. De kans is dus klein dat corona er alsnog zal uitbreken.

De 5.000 aanwezigen op het van nature uit onbewoonde continent zijn voornamelijk onderzoekers en wetenschappers. Zij bemannen een tachtigtal bases, waarvan Palmer Station er één van is. Het is de meest noordelijke basis van de Amerikanen op Antarctica. Keri Nelson werkt er sinds 2007 tijdens de winters en de zomers. “Ik denk niet dat er hier iemand is die niet dankbaar is om nu hier te zijn, in veiligheid”, zegt ze aan CNN. “Al staan sommigen klaar om naar huis terug te keren, om er hun geliefden bij te staan of om op een andere manier van nut te zijn in deze historische tijden.” Nelson volgt alles over het virus op de voet. “Ik vind het mijn taak als mens om te weten wat er in de wereld gebeurt.”

Toch blijkt het voor de achterblijvers op Antarctica moeilijk om zich verbonden te voelen met de rest van de wereld. “Het is alsof je op de maan zit en naar beneden kijkt. We kunnen wel zien wat er zich afspeelt, maar het blijft erg ver weg”, zegt Robert Taylor. De 29-jarige Schot verblijft in het Rothera Research Station, een basis van British Antarctic Survey (BAS) op Adelaide Island aan de westkust van het Antarctisch Schiereiland. Taylor staat wetenschappers in het veld bij. Hij zit nog maar sinds een half jaar op Antarctica. Pas na enkele weken begon hij geleidelijk aan de ernst van de pandemie te vatten. Hij maakt zich zorgen om zijn familie, meer specifiek om zijn grootmoeder. Ook Keri Nelson voelt zich soms “afgesloten” en ook “schuldig” omdat ze niet thuis is. “Maar dezelfde uitdagingen op het zelfde moment met iedereen doormaken? We weten hier dat daar niemand mee gebaat is. Toch voelen we ons al te makkelijk schuldig.”

De laatste jaren is toerisme op het continent alsmaar belangrijker geworden. Cruises naar Antarctica zijn erg populair. In het toeristische seizoen 2018-2019 waren er 56.168 bezoekers, 40 procent meer dan het jaar ervoor. En dit jaar werden er, van november tot einde maart, tot 78.500 toeristen verwacht. Maar de bases besloten al snel beperkingen op te leggen aan de bezoekers en gingen daarna zelfs in lockdown, waardoor toeristen niet meer welkom waren.

Het was soms erg nipt dat Antarctica het coronavirus ontweek. Zoals toen Australische en Nieuw-Zeelandse passagiers werden geëvacueerd van een cruiseschip dat op weg was naar Antarctica en waarvan bijna 60 procent van de opvarenden positief had getest op het coronavirus.

Volgende week vertrekt het laatste BAS-personeel van het Rothera Research Station weer naar het Verenigd Koninkrijk. Een lange reis die nu per schip en niet per vliegtuig zal gebeuren. Het personeel zal niet, zoals anders, afgelost worden. Robert Taylor zal na hun vertrek vijf maanden alleen met zijn collega’s van het Rothera Research Station achterblijven. Normaal vertrekt Taylor zelf volgend jaar in april weer naar huis.

Nelson zou normaal begin april vertrekken van haar basis, maar wacht op een aflossingsploeg voor de winter. Ook voor haar is de isolatie een uitdaging. “Maar dit deel van Antarctica is gewoon prachtig”, weet ze. “En het is helemaal niet moeilijk om daaraan te wennen en te gedijen op een plek die zo mooi is.”

Hoe dan ook zullen Nelson en Taylor in een sterk veranderde wereld terechtkomen bij hun terugkeer. Nelson besluit: “Wij kunnen hier nog altijd naar believen socializen, zonder angst. We kunnen high fives en knuffels geven als we willen, en dicht bij elkaar zitten. We hoeven niet bang te reageren als iemand hoest. Daar ben ik zo dankbaar voor en ik probeer echt deze tijd naar waarde te schatten, zolang we hier nog van dit bestaan kunnen genieten”.

