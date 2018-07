De ‘ultralage-emissiezone’ komt eraan: geen enkele diesel- of benzinewagen nog toegelaten Jeroen Van Horenbeek

27 juli 2018

05u00 99 Milieu Om de luchtvervuiling door het verkeer aan te pakken, kunnen Vlaamse steden binnenkort 'ultralage-emissiezones' invoeren. Die zijn verboden terrein voor álle benzine- en dieselauto's. Alleen groene wagens mogen er nog in.

Het gaat om een beslissing uit de Vlaamse superministerraad van vorige week. De regering-Bourgeois beseft dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen nog veel moet verbeteren. Luchtvervuiling is immers de sluipmoordenaar van de moderne tijd en zorgt onder meer voor een hogere kans op kanker, hartinfarcten en diabetes.

In Vlaanderen is het de belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van vroegtijdige sterfte. De regering stemt er daarom mee in om de luchtkwaliteitsnormen in Vlaanderen tegen 2030 te verhogen, van de huidige Europese verplichtingen tot de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor de uitstoot van het verkeer liggen die waarden twee keer lager. "Als we onze luchtkwaliteit willen verbeteren, zijn er met name in mobiliteit nog forse ingrepen nodig", zegt milieuminister Joke Schauvliege (CD&V). Ze maakt het daarom voor steden mogelijk om ultralage-emissiezones in te voeren.

De VVSG, de koepelorganisatie voor Vlaamse steden en gemeenten, reageert voorzichtig positief. "Steeds meer mensen vinden het heel erg belangrijk dat de luchtvervuiling in hun stad wordt aangepakt", zegt woordvoerder Nathalie De Bast. "Nu krijgen de lokale besturen een extra instrument om hieraan te werken. Zolang we de tijd krijgen om te experimenteren, is dit best interessant."

Boetes

In Antwerpen is al een aantal jaar een lage-emissiezone in voege. Gent, Mechelen en Willebroek hebben daar plannen voor klaarliggen. In een lage-emissiezone zijn dieselauto's van middelbare leeftijd niet meer welkom. Een ultralage-emissiezone gaat nog een stap verder. Die wordt verboden terrein voor álle voertuigen met een verbrandingsmotor - ook voor de modernste benzine- en dieselmodellen, dus.

Wie de zone toch inrijdt, riskeert een boete. Alleen auto's op elektriciteit of waterstof - of hybrides - mogen erin. Het kabinet-Schauvliege verduidelijkt dat lokale besturen misschien wel best kiezen voor de weg van de geleidelijkheid. Bijvoorbeeld door eerst een lage-emissiezone te installeren en daar de voorwaarden beetje bij beetje te verhogen. Om dan richting 2030 over te schakelen op een ultralage-emissiezone. Zo blijft de overgang behapbaar. Want hoewel het aantal inschrijvingen van groene auto's toeneemt - vooral dankzij de boom van de hybrides - blijven ze een zeldzaamheid in het verkeer, met 4 procent van het totale aantal inschrijvingen in 2017.

Gemakkelijk

Mobiliteitsexpert Johan De Mol (UGent) gelooft niet in ultralage-emissiezones. "Het is een gemakkelijkheidsoplossing. De Vlaamse regering schuift haar verantwoordelijkheid door naar het lokale niveau. En daar zal er heel weinig veranderen, zeker niet op korte termijn. Want alleen de grootste steden hebben genoeg middelen en knowhow om zo'n ultralage-emissiezone in te voeren en ook te controleren." De Mol pleit voor maatregelen die meteen over heel Vlaanderen van toepassing zijn. "Haal die oudste diesels van de weg door de Vlaamse algemene uitstootnormen te verstrengen. Vergroen de autofiscaliteit verder. Dat zijn ingrepen die echt een verschil maken."