De uitzichtloosheid op Hawaï: heli filmt hoe enorm lavafront huizen verzwelgt, ramptoerist dringt met camera brandende woning binnen

04 juni 2018

14u12

Bron: KameraOne 0

Op Hawaï zijn ongeveer een dozijn mensen die evacuatiebevelen negeerden nu ingesloten door lavastromen. De enige uitweg is via helikopter. Vanuit zo'n toestel is goed te zien hoe een enorme oprukkend lavafront alles in zijn pad verzwelgt. Een hulpsheriff die tijdens zijn vakantie ramptoerist speelt, filmt ook een huis dat in brand schiet.