De meest actieve vulkaan ter wereld staat op ontploffen: aswolk tot 6 kilometer hoog dreigt, rotsblokken zo groot als auto's mogelijk Dit gebeurt er in vulkaan Kilauea op Hawaï, de meest actieve vulkaan van de wereld PHILIPPE GHYSENS

16 mei 2018

19u03

Bron: Eigen berichtgeving 5 Milieu Giftige gassen, dreigende aswolken, aardschokken en niets ontziende lavastromen: op het eiland Hawaï is de vulkaan Kilauea helemaal losgeslagen. Er dreigt nu een explosie met een aswolk die tot 6 km hoog kan gaan en rotsblokken zo groot als auto’s.

Sinds 30 april stroomt er lava uit de Kilauea. Niet alleen de krater is actief. Doordat het ondergronds lavameer zich verplaatst, zijn al 20 breuken in de aardkorst ontstaan. De laatste daarvan was 300 meter lang. Uit de breuken komt gloeiende lava gestroomd die alles vernietigt op zijn weg. De lava stolt snel en verandert in drie meter hoge blokkades op de wegen. Planten en gewassen worden gedood door de gassen.

(Lees verder onder de infografiek)

De overheid heeft nu code rood afgekondigd op Hawaï, het grootste van de acht eilanden in de archipel. Alle vliegverkeer is verboden omdat het te gevaarlijk is door de aswolk. De bevolking wordt aangeraden zo ver mogelijk uit de buurt van de vulkaan te blijven. De giftige gassen kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken. Het toerisme heeft nog niet te lijden onder de uitbarsting. Hotels melden dat er geen afzeggingen zijn. Vanop veilige afstand kunnen toeristen de vulkaanactiviteit wel nog volgen.

Erger is het gesteld voor de mensen die op de flanken van de Kilauea wonen. Het dorpje Leilani Estates, waar een van de 20 breuken ontstond, is helemaal ontruimd. Al 2.000 mensen kunnen sinds 10 dagen niet meer in hun woning. En de perspectieven zijn niet gunstig. Bij een vorige uitbarsting was de vulkaan 88 dagen actief voor ze weer tot rust kwam.

Volgens de Amerikaanse geologische dienst zijn ook nu nog steeds nieuwe uitbarstingen van de vulkaan te verwachten, aangezien de seismische activiteit nog altijd toeneemt. De lava in de vulkaan zakt steeds verder weg. Als het onder het zeeniveau komt, ontstaat stoom die kan uitmonden in een hevige explosie. Mogelijk zal de komende dagen as tot 20 kilometer ver neerkomen. “Maar ook stenen zo groot als auto’s kunnen een kilometer hoog de lucht in geblazen worden”, waarschuwen geologen. Elk uur worden er op de radio updates verspreid over de stand van zaken. Het blijft bang afwachten voor de bewoners in de buurt van de Kilauea.

Meer over Kilauea

milieu

natuur

Hawaï