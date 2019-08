De 'longen van de wereld' staan in brand: wereldleiders en sterren maken zich grote zorgen over vuurzee in Amazonewoud Redactie

23 augustus 2019

13u43

Bron: AD, Reuters, Belga, CNN 1560 Milieu De druk op de regering van Brazilië om de enorme bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden neemt verder toe. Verschillende prominente stemmen laten van zich horen. De druk op de regering van Brazilië om de enorme bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden neemt verder toe. Verschillende prominente stemmen laten van zich horen. Er staat namelijk heel veel op het spel: als er nog tien procent van het oorspronkelijke woud verdwijnt, dan kan het Amazonewoud veranderen in een droge savanne. President Jair Bolsonaro zegt ondertussen wel zijn ministers te hebben opgeroepen alle nodige maatregelen te nemen om de branden in te dijken.

Zo spreekt de Franse president Emmanuel Macron over een “internationale crisis”. Hij wil dat de G7 in Biarritz zich dit weekend over de kwestie buigt. “Ons huis staat in brand. Letterlijk. Het Amazoneregenwoud, de long van onze planeet die 20 procent van onze zuurstof produceert, brandt.” Duits bondskanselier Angela Merkel sluit zich daar vanmiddag bij aan. Zij spreekt over een “acute noodsituatie”. Volgens haar woordvoerder is het “geen overdrijving” om het Amazonegebied de ‘long van de wereld’ te noemen en is het gebied belangrijk voor het klimaat en de biodiversiteit wereldwijd. “De kanselier steunt volledig de Franse president” op dat punt, luidde het.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

Ook klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich intussen uitgesproken over de kwestie. “Zelfs midden op de Atlantische Oceaan hoor ik over het recordaantal verwoestende branden in het Amazonegebied”, twitterde de bekende Zweedse tiener, die met een boot onderweg is naar New York. “Onze oorlog tegen de natuur moet stoppen.” Thunberg roept op om vandaag wereldwijd te manifesteren voor Braziliaanse ambassades en consulaten.

Even out here in the middle of the Atlantic Ocean I hear about the record amount of devastating fires in the Amazon. My thoughts are with those affected. Our war against nature must end. Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, viel de Zweedse klimaatactiviste bij en uitte eveneens via Twitter zijn bezorgdheid over de branden in het Amazonewoud. We kunnen ons tijdens deze globale klimaatcrisis niet nog meer schade veroorloven aan een grote bron van zuurstof en biodiversiteit”, twitterde hij. “De Amazone moet beschermd worden.”

I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.



The Amazon must be protected. António Guterres(@ antonioguterres) link

Ierland wil dan weer het grote handelsakkoord tussen de Europese Unie en enkele Zuid-Amerikaanse landen, de zogenaamde Mercosur-landen, blokkeren als Brazilië zijn beloftes rond klimaat en milieu niet nakomt. “Geen sprake van dat Ierland in dat geval voor het handelsakkoord zal stemmen”, zei premier Leo Varadkar vanmorgen. Hij viel de Braziliaanse president Bolsonaro af om diens uitlatingen dat milieugroeperingen de branden in het regenwoud hebben gesticht om zijn reputatie te schaden. “Orwelliaans”, oordeelt Varadkar.

De Ierse regering staat onder druk omdat rundveehouders bang zijn dat het vrijhandelsakkoord ervoor zorgt dat de Europese markt wordt overspoeld met goedkope Zuid-Amerikaanse producten. Het Wereld Natuur Fonds riep vorig week al op om het handelsakkoord als drukmiddel te gebruiken om de Amazone te beschermen.

Hollywood

Ook Hollywood klaagde de situatie al aan. Wereldsterren als Madonna en Leonardo Dicaprio eisen actie van de Braziliaanse president. “President Bolsonaro, verander alstublieft uw beleid en help niet alleen uw land, maar de hele planeet”, schreef zangeres Madonna op Instagram. “We moeten wakker worden! De toekomst van het regenwoud beïnvloedt de toekomst van de wereld!”

Prominente klimaatstem Leonardo DiCaprio schreef op Instagram dat de Amazone niets heeft aan enkel gebeden. Hij roept zijn volgers onder meer op om te doneren aan hulpgroepen in de Amazone en te stemmen op leiders die wel begrijpen dat ‘onze klimaatcrisis’ een urgent probleem is.

Ook voetbalster Cristiano Ronaldo gebruikte zijn immense bekendheid om aan de alarmbel te trekken. “Het Amazonewoud produceert meer dan 20 procent van het zuurstof van onze wereld en staat al drie weken in brand. Het is onze verantwoordelijkheid om onze planeet te helpen redden.”

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q Cristiano Ronaldo(@ Cristiano) link

Demonstraties

Onder het motto ‘SOS Amazone’ roept de beweging Fridays for Future net als Thunberg op om vandaag te demonstreren voor Braziliaanse ambassades en consulaten. De oproep werd lokaal verspreid door verschillende ngo’s. Ook in Rio de Janeiro en Sao Paulo zijn betogingen gepland.

“We willen een regering die het belang van de natuur erkent en die zich engageert om onze belangrijkste natuurlijke rijkdommen te beschermen. Een regering die een strikte controle uitoefent op de bedrijven die op een verkeerde manier omspringen met onze natuurlijke hulpbronnen en die van het verdedigen van de rechten van inheemse volkeren een prioriteit maakt”, aldus Daniela Borges, van Fridays For Future in Brazilië.

“Koloniale mentaliteit”

Bolsonaro reageerde op Twitter intussen alvast fel, met name op zijn kritische Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron. “Zaken over de Amazone bespreken zonder de landen uit de regio daarbij roept een koloniale mentaliteit op die in de 21ste eeuw misplaatst is’’, aldus een woedende Bolsonaro na de oproep van de Franse president om de “noodsituatie” op de G7-top in Biarritz te bespreken.

“Ik betreur het dat president Macron probeert een interne kwestie van Brazilië en andere Amazone-landen te gebruiken voor persoonlijk politiek gewin. De sensationalistische toon waarop hij over de Amazone spreekt (zelfs valse foto’s gebruikend), draagt niets bij aan de oplossing van het probleem. De Braziliaanse regering blijft open staan voor dialoog, op basis van objectieve feiten en wederzijds respect”, schreef Bolsonaro op Twitter. De foto die Macron in zijn tweet gebruikte, blijkt afkomstig te zijn van een in 2003 overleden fotograaf.

Bolsonaro ondertekende vandaag ook een besluit waarin alle ministers opgeroepen worden de nodige maatregelen te nemen in de strijd tegen de bosbranden, om het woud, “nationaal erfgoed”, te vrijwaren. Het presidentiële besluit verscheen in een speciale editie van het staatsblad van Brazilië. De Braziliaanse regering verbindt er zich toe de bosbranden in de Amazonestaten te bestrijden, zo staat in een verklaring op de website van het presidentschap.

- O Governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI. Jair M. Bolsonaro(@ jairbolsonaro) link

“Onbeschaamdheid”

In een live-uitzending op Facebook kort voordat hij dat bericht de wereld instuurde, zei Bolsonaro ook dat sommige landen van de huidige situatie in de Amazone profiteren om kritiek te leveren op Brazilië. Hij noemde daarbij Macron niet bij naam, maar zinspeelde wel op de Franse president. “Een land had de onbeschaamdheid om te spreken over ‘onze Amazone’. Ze willen een deel van onze Amazone voor henzelf. Sommige landen maken misbruik van de situatie door de kritiek op Brazilië kracht bij te zetten om onze landbouw en economie te beschadigen. En Brazilië in een ondergeschikte positie te drukken”, zei Bolsonaro op Facebook. “De landen die geld naar ons sturen, doen dat niet uit liefdadigheid. Ze sturen het met het doel onze soevereiniteit te ondermijnen.”

Eerder op de dag gaf de Braziliaanse president echter wel toe dat Brazilië niet voldoende middelen heeft om de mogelijk door boeren aangestoken branden te bestrijden. “De Amazone is groter dan Europa: hoe wil je criminele branden in zo’n gebied bestrijden?”, vroeg Bolsonaro aan journalisten. “We hebben daar simpelweg de middelen niet voor.”

We are deeply concerned by the numerous illegal fires close to or in the #AmazonRainforest

The EU is monitoring the situation: this is the latest forecast by @CopernicusEU

We call all partners to join us to protect and restore the world's forests https://t.co/MekDlDdTK3 pic.twitter.com/CmKysLJOuO EU Environment(@ EU_ENV) link

Met een oppervlakte van 5,5 miljoen vierkante kilometer is het Amazonegebied het meest uitgestrekte tropische woud van onze planeet. Het regenwoud wordt echter bedreigd door ontbossing en momenteel dus ook door enorme bosbranden.

De situatie was gisteren nog steeds erg moeilijk in de schatten, maar het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek maakte melding van zo’n 2.500 nieuwe brandhaarden op amper 48 uur tijd in Brazilië. Nog volgens het instituut werden van januari tot 21 augustus over het hele land al 75.336 bosbranden geregistreerd, een stijging met 84 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

