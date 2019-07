De boom die mammoeten overleefde maar geveld wordt door klimaatverandering AW

Bron: Scientias 4 Milieu De Joshua-boom is er eentje van wel 2,5 miljoen jaar oud. Je kan de bomen bewonderen in het gelijknamige nationaal park in het zuiden van Californië. En daar wacht je beter niet te lang mee. Al overleefde de oude boomsoort mammoeten en sabeltandtijgers, de klimaatverandering lijkt hem stilaan te vellen.

In het Joshua Tree National Park in het zuiden van Californië (VS) genieten bezoekers van een uniek landschap met tal van ‘Joshua Trees’. Het park telt twee ingangen waarlangs toeristen mogen binnengaan. Met zulke toegangscontrole tracht men de oude bomen enigszins te beschermen.



Dat lukt, alleen staan parkwachters machteloos tegenover de klimaatverandering. En momenteel lijkt die de grootste impact te hebben.



Om erachter te komen hoe het de boomsoort, die de wetenschappelijke naam Yucca brevifolia draagt, de komende eeuw zal vergaan, verzamelden wetenschappers van de University of California de gegevens van meer dan 4.000 Joshua-bomen uit het Joshua Tree National Park. Daarvoor kregen ze de hulp van enkele vrijwilligers.



Uit het resultaat bleek dat de meeste bomen alvast gemigreerd waren. Op de hogere, koelere meer vochtigere plaatsen in het park stonden beduidend meer bomen dan beneden in het park. En de jonge boompjes die wel beneden in het park groeiden, overleefden het vaak niet.

Droogte

Een van de oorzaken werd hierboven reeds aangehaald: de aanhoudende droogte. Gezonde Joshua-bomen kunnen wel 300 jaar oud worden, onder andere omdat ze zoveel water kunnen opslaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er voldoende water is.



Bovendien hebben jonge bomen nog niet de kans gehad om grote reserves op te slaan. Indien ze de eerste jaren meteen te maken krijgen met aanhoudende droogte – de meest recente duurde maar liefst 376 weken – betekent dat meteen het einde voor de jonge boompjes.

Brand

Een andere factor die de Joshua-boom bedreigt, is de natuurbrand. En dat hangt natuurlijk samen met de droogte. Het kleinste vonkje kan hele bossen in vuur en vlam zetten. En minder dan tien procent van de Joshua-bomen overleeft zulke bosbranden.



De conclusie van het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Ecosphere, betekent dan ook niet veel goeds voor de boom. Als alles blijft zoals het is, en er geen inspanningen worden geleverd om de bomen te beschermen, blijft er tegen 2070 nog maar 0,02 procent van het park over. In het beste geval houdt 19 procent van de bomen in het park zich sterk.