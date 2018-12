David Attenborough maant politici aan tot actie op klimaattop in Polen: “Voortbestaan van de wereld waar we afhankelijk van zijn, ligt in jullie handen” AW

03 december 2018

13u49

Bron: Belga, ANP, Reuters 3 Milieu De officiële opening van de internationale klimaattop in Polen vandaag ging gepaard met een serie dramatische waarschuwingen. “We gaan helemaal niet de goede richting uit om de klimaatopwarming tegen te houden”, zei secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties in Katowice. De Britse tv-maker David Attenborough noemde de klimaatverandering “de grootste bedreiging voor de mensheid in duizenden jaren”.

"Zelfs al zijn we getuige van de verwoestende impact van het klimaat die chaos veroorzaakt over de hele wereld, dan nog doen we niet genoeg, we gaan niet snel genoeg", zo sprak Guterres. "De klimaatopwarming gaat sneller dan ons en we moeten die achterstand inhalen voordat het te laat is. Voor veel mensen, regio's en zelfs landen is dit al een kwestie van leven of dood".



"En daarom", zo ging Guterres verder, "is het zo moeilijk te begrijpen waarom we allemaal zo traag vooruitgaan, en dan nog in de verkeerde richting".

“Grootste bedreiging”

Ook de Britse televisiemaker en bioloog David Attenborough kwam aan het woord tijdens de top. Hij noemde klimaatverandering de grootste bedreiging voor de mensheid in duizenden jaren. “Het voortbestaan van onze beschavingen en de natuurlijke wereld waar we afhankelijk van zijn, ligt in jullie handen”, zei Attenborough tegen de aanwezige wereldleiders. “Leaders of the world, you must lead (staatsleiders, jullie moeten leiden, red.)”, aldus de Brit. De 92-jarige Attenborough vindt dat een verplichting van zijn generatie ten opzichte van de jongeren.

Attenborough ging in een interview met persagentschap Reuters ook dieper in op de beslissing van Amerikaans president Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Volgens hem zijn de VS “out on a limb (staan ze alleen, red.)”. “Maar dat mag ons en de rest van de wereld niet deren”, zegt de maker van Blue Planet II. Vorige week nog sloeg Trump een rapport van zijn eigen regering in de wind dat stelde dat de klimaatsverandering een grote impact zou hebben op de Amerikaanse economie.

Protest

In de aanloop naar de top waren er klimaatoptochten in verschillende landen, zoals ook zondag in Brussel. De top in Polen is belangrijk omdat de uitvoering van het Klimaatverdrag van Parijs uit 2015 er in concrete regels moet worden gegoten.