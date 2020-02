Dan toch iets positiefs aan coronavirus: luchtvervuiling in China drastisch gedaald LH

29 februari 2020

23u00

Bron: BBC 12 Milieu Satellietbeelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA laten zien dat de luchtvervuiling in China drastisch gedaald is. Dat zou komen door de groeivertraging van de Chinese economie als gevolg van het coronavirus. Dat schrijft de BBC.

De Chinese regering heeft door de uitbraak van het coronavirus een strikte avondklok en quarantainebeleid ingevoerd om de verspreiding tegen te gaan. Ook een deel van de Chinese fabrieken is stilgelegd om het virus. Volgens de NASA en het European Space Agency (ESA) hebben die maatregelen de afgelopen acht weken bijgedragen aan een daling van het stikstofdioxidegehalte -NO2 is een stof die vrijkomt bij verbrandingsprocessen door industrie en gemotoriseerde voertuigen- in de lucht.

De NASA en de ESA gaven twee kaarten vrij om de duidelijke verschillen te tonen. De eerste kaart laat zien hoe Peking en Shanghai gedurende de eerste drie weken van januari bedekt waren met vervuilde lucht. De kaart van februari laat zien dat die vervuiling drastisch is verminderd.

Wegen en bedrijven afgesloten

Volgens NASA begon de hoeveelheid stikstofdioxide te dalen toen wegen en bedrijven werden afgesloten als gevolg van het virus. Die afname was eerst te zien boven de stad Wuhan, waar het virus uitbrak, en daarna over het hele land.

“Dit is de eerste keer dat ik zo’n drastische daling gezien heb over zo’n breed gebied”, aldus Fei Liu, onderzoeker gespecialiseerd in luchtkwaliteit bij de NASA. Ze voegde eraan toe dat ze tijdens de economische recessie in 2008 ook al eens een daling van het stikstofdioxidegehalte had waargenomen, maar die daling was toen geleidelijker.



De onderzoeker merkte ook nog op dat Chinees Nieuwjaar -dit jaar van 25 januari tot 8 februari- in het verleden al in verband werd gebracht met een tijdelijke afname van de luchtvervuiling, maar die normaal weer toeneemt van zodra de festiviteiten voorbij zijn.