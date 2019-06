Groene energie Gesponsorde inhoud Crowdlending in groene energie: 3 inspirerende voorbeelden Aangeboden door Eneco

12 juni 2019

08u00 0

Onbetaalbaar: dat is het hardnekkige vooroordeel dat kleeft aan groene energie. Niets is minder waar. Dat bewijzen deze initiatieven die niet alleen succesvol zijn maar ook groene energie betaalbaar maken dankzij crowdlending.

Volvo Car Gent: een compleet zonnedak

Waar gaat het over?

Volvo Car Gent en Eneco hebben samengewerkt om één van de grootste zonneparken van Vlaanderen te bouwen. Het gaat om 8.800 zonnepanelen die op het dak van de Volvo-gebouwen geïnstalleerd werden.

Money, money!

Het project is intussen afgerond, maar je kon investeren vanaf 250 euro tot 1.000 euro.

Waarom is dit een inspirerende case?

Als je werkte bij Volvo Car Gent, kreeg je voorrang om mee te investeren. Dat was eigenlijk verrassend eenvoudig. Registreren, een account aanmaken op het erkende crowdlendingplatform Ecco Nova en investeren. Na een jaar kreeg je je eerste rendement uitbetaald.

https://eneco.be/nl/participeren

Solar Roadways: nieuwe formule voor kickstarters

Waar gaat het over?

Solar Roadways zijn zonnepanelen waarover je kan wandelen, waarop je kan parkeren en autorijden. Weersomstandigheden hebben er geen vat op: ze zijn zelfs in staat om sneeuw te laten smelten. Bovendien beperken ze broeikasgassen met 75%.

Money, money!

Er werd in de Verenigde Staten al meer dan 2 miljoen euro opgehaald door meer dan 50.000 ondernemingen en particulieren. Ook de Amerikaanse overheid is al ingestapt.

Waarom is dit een inspirerende case?

Dit Amerikaanse initiatief heeft voluit de kaart van YouTube getrokken en heeft geïnvesteerd in zowel een sterke video (met humor en leuke illustraties) als in bevattelijke informatie. Volgens kenners zijn ze hiermee de nieuwe standaard voor startups in hernieuwbare energie.

Bekijk hun campagne op indiegogo.

De Windcentrale deelt wind uit

Waar gaat het over?

De Windcentrale in Nederland bouwt windmolens en verdeelt die dan in 10.000 stukjes. Dit zijn de zogenaamde winddelen die je kunt kopen voor 200 euro per stuk. Eén winddeel is goed voor ongeveer 500kWh. Door een winddeel te bezitten, wek je dus in feite je eigen groene stroom op.

Money, money!

Toen de Windcentrale van start ging in 2010, haalden ze in dertien uur 1,3 miljoen euro op. Nu zijn al 15.000 huishoudens in Nederland in het bezit van één of meerdere winddelen.

Waarom is dit een inspirerende case?

De winddeel-bezitters dragen concreet bij aan een beter milieu, ze profiteren van een vaste lage stroomprijs, en het is nog leuk ook! Want hoe cool is het om een ‘eigen’ windmolen te bezitten (al is het maar een stukje)?https://www.windcentrale.nl

Hernieuwbaar hoeft niet duur te zijn. Dat en nog veel meer over de groene stroom van Eneco ontdek je hier.