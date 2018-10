Concertfoto die Bryan Adams deelde toont schrijnende luchtvervuiling in Indiase hoofdstad AW

07u48 0 Milieu De Canadese singer-songwriter Bryan Adams toonde zondag zijn liefde voor zijn Indiase fans in een Instagrampost waarin ook aandacht werd besteed aan het vervuilingsprobleem in het land. Adams trad op in de Indiase hoofdstad New Dehli waar de luchtvervuiling oncontroleerbaar lijkt.

De afbeelding die Adams deelde, was er eentje waarop de schaduw van de zanger omgeven werd door lichtjes, stof en iets wat veel op rook lijkt, smog. De muziekveteraan zegt erbij dat hij het fenomeen nog nooit eerder zag en hij beschrijft het als “magisch”. Maar eigenlijk is het helemaal niet magisch, maar toont het de schijnende toestand in India waar de steden de ranglijsten voor slechte luchtkwaliteit en de vervuiling ervan domineren.



De Indiase hoofdstad, waar Bryan Adams optrad, staat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de zesde plaats op de luchtervervuilingslijst. Die lijst houdt rekening met tal van vervuilende factoren waaronder de CO2-uitstoot, fijn stof en ozon.

Verslechterde omstandigheden

De omstandigheden in en rond New Delhi verslechterde deze week nog en worden momenteel gecategoriseerd als "slecht". De gemiddelde fijnstofconcentratie bedraagt er ongeveer 45-, dat is 75 keer zoveel als de maximumwaarden die de WHO voorop stelde.



Intussen werden er initiatieven opgestart die de luchtkwaliteit moeten verbeteren. Zo verbiedt de stad voortaan afvalverbranding en mogen vervuilende vrachtwagens de stad niet binnenrijden.