Coca-Cola tweede jaar op rij grootste plasticvervuiler HAA

24 oktober 2019

13u05

Bron: IPS 0 Milieu Coca-Cola is voor het tweede opeenvolgende jaar het merk achter de meeste stukken plastic afval die overal ter wereld worden verzameld bij opruimacties. De frisdrankfabrikant wordt gevolgd door Nestlé en Pepsi.

Tijdens een internationale opruimactie door de beweging Break Free From Plastic (BFFP), werd van deze bedrijven het meeste afval aangetroffen. De campagne telde 448 opruimacties in 50 landen en op 6 continenten.



Andere bedrijven in de top 10 zijn Mondeléz International, Unilever, Mars, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Philip Morris en Perfetti Van Melle.

Recyclage

“Dit rapport levert meer bewijs dat bedrijven dringend extra actie moeten ondernemen om de plasticvervuiling die ze veroorzaken aan te pakken”, zegt Von Hernandez, coördinator bij BFFP. “Ze gebruiken nog steeds wegwerpplastic voor verpakkingen, die vervolgens in het milieu belanden. Recyclage zal dit probleem niet oplossen.”



Bijna 1800 organisaties zijn lid van BFFP. Zij roepen de bedrijven op met innovatieve oplossingen te komen die geen vervuiling veroorzaken.

Valse oplossingen

Milieuorganisatie Greenpeace noemt de oplossingen waarmee de bedrijven tot nu toe kwamen, “schijnoplossingen.”

“Recente beloften van bedrijven zoals Coca-Cola, Nestlé en Pepsi om de crisis aan te pakken, vertrouwen helaas op schijnoplossingen zoals het vervangen van plastic door papier of bioplastics en recyclagesystemen die niet meer werken”, zegt Abigail Aguilar van Greenpeace Zuidoost-Azië.

“Deze strategieën beschermen een grotendeels gedateerd businessmodel dat de plasticvervuiling veroorzaakt heeft. Het voorkomt niet dat deze merken in de toekomst opnieuw in de top 10 staan.”

“De producten en verpakkingen van merken zoals Coca-Cola, Nestlé en Pepsi maken van het recyclagesysteem een afvalsysteem”, zegt ook Denise Patel, coördinator bij de Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA).

“China heeft zijn grenzen gesloten voor de import van buitenlands plasticafval. Plastic wordt wereldwijd verbrand in verbrandingsinstallaties, wat leidt tot schadelijke luchtvervuiling. We moeten duidelijk maken wat de echte oorzaken van onze plastic- en recyclagecrisis zijn”.